«Черноморец» — «Рух». Прогноз на матч УПЛ (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 12:30

В 14-м туре чемпионата Украины нас ожидает поединок в Одессе, куда в гости к «Черноморцу» пожалует «Рух». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры с фаворитом поединка определиться так и не смогли. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу «Руха» по коэффициенту 2.75. Если верите в победу «Черноморца», то порадует коэффициент 2.5. Ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.44.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. У них нет веры, что матч станет результативным, поэтому ТМ 2.5 дается по коэффициенту 1.65. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Черноморец» после тринадцати сыгранных матчей находится на 15-й строчке в турнирной таблице и борется за выживание. Команда вылетела из Кубка страны, проиграв дома донецкому «Шахтёру» (0:3), а в последней игре чемпионата расписала нулевую ничью с полтавской «Ворсклой».

«Рух» занимает позицию немного повыше, но безопасное расстояние от зоны вылета себе еще не обеспечил. Коллектив также покинул розыгрыш национального Кубка, уступив в дополнительное время «Заре» (0:2), а после в рамках УПЛ дома сыграл вничью (0:0) с «Александрией»

Информация для ставок

«Рух» трижды сыграл вничью в последних трех поединках (без учета дополнительного времени)

Безвыигрышная серия «Черноморца» составляет шесть игр

Шесть из семи минувших встреч «Руха» завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех крайних матчей с участием одесситов закончились ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра команд из нижней части турнирной таблицы, которые не демонстрируют яркий и атакующий футбол, поэтому ожидать здесь большого количества забитых мячей не стоит. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.