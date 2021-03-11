«Читтаделла» — «Пиза»: прогноз на матч Серии В (12.03.2021)

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11 марта 2021, 13:15

В рамках 28-го тура второго по силе чемпионата Италии «Читтаделла» принимает на своем поле «Пизу».

Ставки букмекеров

«Читтаделла» имеет значительное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 1.94. На успех «Пизы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 4.7, в то время как ничья стоит 3.05.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.97. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.88.

Форма команд

«Пиза» и «Читтаделла» находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, разница между ними всего 4 очка. Гости очень давно не проигрывают в Серии B, но половина их матчей заканчивается вничью. В последнем туре «Пиза» сыграла вничью с «Реджиной», а немного ранее обыграла на выезде «Асколи» (2:0).

«Читтаделла» немного сдала свои позиции, команда не может выиграть уже несколько матчей. Клуб опустился на седьмое место, но продолжает находиться в зоне плей-офф за выход в Серию А. В прошлом туре «Читтаделла» сыграла вничью с «Эмполи» (1:1), а несколькими днями ранее уступила в домашнем матче против «Пескары» (0:1).

Информация для ставок

• «Пиза» идет без поражений уже шесть матчей в чемпионате

• «Читтаделла» не может выиграть на своем поле уже четыре встречи подряд

• Четыре из пяти последних матчей у обеих команд завершились исходом ТМ 2.5

• В трех из последних четырех матчей между клубами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Это будет матч команд, которые находятся ближе к верху турнирной таблицы, поэтому можно ждать напряженной и неуступчивой борьбы. Рискнем предположить, что матч не будет насыщен большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2.5 в этой встрече можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.88.