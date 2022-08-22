«Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (23.08.2022)

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сегодня, 09:14

Ставки букмекеров

«Црвена Звезда» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу клуба из Израиля коэффициент составляет 4.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.

Букмекеры немного больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Црвена Звезда» проиграла первый матч с разницей в один мяч и надеется на своем поле вернуться в борьбу за групповой турнир Лиги Чемпионов и пробиться туда. Тем не менее, коллектив понимает после первой игры, что соперника нельзя недооценивать, поэтому матч будет интересным. В чемпионате у команды максимальный результат, а именно 15 очков в пяти встречах. В прошлой игре «Црвена Заезда» уступила на выезде «Маккаби» Хайфа (2:30, а ранее разгромила «Вождовац» (4:0).

Клуб из Израиля не является фаворитом на проход в групповой турнир, даже после победы в первом матче. Чтобы удержать результат при сумасшедшей поддержке болельщиков соперника в Сербии, коллективу придется максимально аккуратно и собранно играть в защите и реализовать свои моменты. В прошлой игре «Маккаби» Хайфа обыграл «Црвену Звезду» (3:2), а ранее уступил «Аполлону» (0:2) в более ранней стадии квалификации.

Информация для ставок

«Црвена Звезда» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Маккаби» Хайфа проиграл в пяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Последние пять матчей «Црвены Звезды» завершились победами с общим счетом (24:0)

Прогноз

«Црвена Звезда» очень сильна на своем стадионе и в предстоящем матче будет много атаковать. Предполагаем, что сербы добьются успеха и пройдут в групповой турнир. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.