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ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (17.03.2021)

вчера, 04:21

ЦСКА сыграет дома против «Зенита» в рамках 23-го тура РПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.683.422.15
Лига Ставок 3.20 3.30 2.35
Фонбет Live! 100.00 7.70 1.09
Мелбет 3.22 3.57 2.27
Pin-Up 3.10 3.20 2.30

Ставки букмекеров

«Зенит» является фаворитом этого матча, на победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа ЦСКА в 3.50.

Форма команд

ЦСКА Виктора Ганчаренко занимает третью строчку в турнирной таблице. Команда набрала 40 очков. В нынешнем сезоне армейцы выиграли 12 поединков, 4 раза сыграли вничью и проиграли 6 матчей. Клуб забил 38 голов и пропустил 21 мяч. ЦСКА с трудом даются очки в текущем сезоне. Поединок против «Зенита» будет настоящим испытанием для московской команды.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, подопечные Сергея Семака набрали 45 очков. Однако в нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга далеко не всегда показывает ту игру, которую от нее ждут. Команда выиграла 13 поединков, 6 раз играла вничью и проиграла 3 матча. Всего «Зенит» забил 50 голов и пропустил 19 мячей — оба показателя являются лучшими среди всех команд РПЛ.

Информация для ставок

  • «Зенит» победил в трех из последних пяти матчей
  • У ЦСКА две победы в последних пяти матчах
  • «Зенит» забил 13 голов в последних 5 играл РПЛ

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 31 по 45 минуту по коэффициенту 2.75. Также стоит уделить внимание ставке «обе забьют хотя бы в одном тайме», по коэффициенту 2.38.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» — «Лилль».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 1.86 2.03 1.47 2.83
Лига Ставок 2.70 1.47 1.86 1.96 1.48 2.65
Мелбет 1.93 1.97
Pin-Up 2.52 1.47 1.76 1.98 1.42 2.70
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:26
Гости не проиграют
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