ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (17.03.2021)

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вчера, 04:21

ЦСКА сыграет дома против «Зенита» в рамках 23-го тура РПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Зенит» является фаворитом этого матча, на победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа ЦСКА в 3.50.

Форма команд

ЦСКА Виктора Ганчаренко занимает третью строчку в турнирной таблице. Команда набрала 40 очков. В нынешнем сезоне армейцы выиграли 12 поединков, 4 раза сыграли вничью и проиграли 6 матчей. Клуб забил 38 голов и пропустил 21 мяч. ЦСКА с трудом даются очки в текущем сезоне. Поединок против «Зенита» будет настоящим испытанием для московской команды.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, подопечные Сергея Семака набрали 45 очков. Однако в нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга далеко не всегда показывает ту игру, которую от нее ждут. Команда выиграла 13 поединков, 6 раз играла вничью и проиграла 3 матча. Всего «Зенит» забил 50 голов и пропустил 19 мячей — оба показателя являются лучшими среди всех команд РПЛ .

Информация для ставок

«Зенит» победил в трех из последних пяти матчей

У ЦСКА две победы в последних пяти матчах

две победы в последних пяти матчах «Зенит» забил 13 голов в последних 5 играл РПЛ

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 31 по 45 минуту по коэффициенту 2.75. Также стоит уделить внимание ставке «обе забьют хотя бы в одном тайме», по коэффициенту 2.38.

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