«Дандолк» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 08:52

Десятого декабря в Лиге Европы сыграют «Дандолк» и «Арсенал». Прогноз и обзор лучших ставок букмекеров на этот матч представлен в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет на основные исходы матча, который состоится в Дублине, предложены такие ставки: победа «Дандолка» идет за 19.00, а вероятность гостевой победы «Арсенала» оценивается в 1.18. Ставки на ничью можно сделать с котировкой 8.40.

Согласно линии букмекера, в матче будет забито минимум три гола. Ставка на ТМ(3,5) отмечена коэффициентом 1.78, ТБ (3,5) – 2.21.

Форма команд

«Дандолк» — это худшая команда группы B в Лиге Европы, которая проиграла все пять матчей с общим счетом 6:15. В прошлом туре команда из Ирландии уступила в гостях «Мольде» (1:3). Затем хозяева провели матч национального кубка, в котором они сломили сопротивление «Шемрок Роверс» в дополнительных таймах (4:2).

«Арсенал» показал стопроцентный результат в квартете, выиграв все пять поединков. 3 декабря лондонская команда крупно обыграла дома «Рапид» (4:1), окончательно закрепив за собой первую позицию. Менее успешно «канониры» выступают в чемпионате Англии. Там они проиграли второй поединок кряду, когда уступили в дерби «Тоттенхэму» (0:2).

Информация для ставок

В 13 из 16 прошлых матчей «Арсенала» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Дандолк» пропускал минимум три гола в четырех предыдущих поединках турнира

«Арсенал» выиграл с разницей минимум три гола в четырех прошлых встречах в Лиге Европы

«Дандолк» проиграл пять матчей кряду в турнире

Прогноз

Несмотря на отсутствие мотивации, «Арсенал» не может себе позволить очередной провальный матч. Даже без основного состава «канониры» превосходят своего соперника в классе, что позволит им добиться крупной победы в Ирландии.

Предлагаем ставку на победу гостей с форой минус два гола за коэффициент 1.81 в БК Фонбет.