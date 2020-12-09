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«Дандолк» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 08:52
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Десятого декабря в Лиге Европы сыграют «Дандолк» и «Арсенал». Прогноз и обзор лучших ставок букмекеров на этот матч представлен в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
16.928.111.15
Fonbet 17.50 8.00 1.15
Мелбет 20.00 8.90 1.17
Лига ставок 18.00 8.00 1.15

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет на основные исходы матча, который состоится в Дублине, предложены такие ставки: победа «Дандолка» идет за 19.00, а вероятность гостевой победы «Арсенала» оценивается в 1.18. Ставки на ничью можно сделать с котировкой 8.40.

Согласно линии букмекера, в матче будет забито минимум три гола. Ставка на ТМ(3,5) отмечена коэффициентом 1.78, ТБ(3,5) – 2.21.

Форма команд

«Дандолк» — это худшая команда группы B в Лиге Европы, которая проиграла все пять матчей с общим счетом 6:15. В прошлом туре команда из Ирландии уступила в гостях «Мольде» (1:3). Затем хозяева провели матч национального кубка, в котором они сломили сопротивление «Шемрок Роверс» в дополнительных таймах (4:2).

«Арсенал» показал стопроцентный результат в квартете, выиграв все пять поединков. 3 декабря лондонская команда крупно обыграла дома «Рапид» (4:1), окончательно закрепив за собой первую позицию. Менее успешно «канониры» выступают в чемпионате Англии. Там они проиграли второй поединок кряду, когда уступили в дерби «Тоттенхэму» (0:2).

Информация для ставок

  • В 13 из 16 прошлых матчей «Арсенала» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • «Дандолк» пропускал минимум три гола в четырех предыдущих поединках турнира
  • «Арсенал» выиграл с разницей минимум три гола в четырех прошлых встречах в Лиге Европы
  • «Дандолк» проиграл пять матчей кряду в турнире

Прогноз

Несмотря на отсутствие мотивации, «Арсенал» не может себе позволить очередной провальный матч. Даже без основного состава «канониры» превосходят своего соперника в классе, что позволит им добиться крупной победы в Ирландии.

Предлагаем ставку на победу гостей с форой минус два гола за коэффициент 1.81 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
16.928.111.15
Fonbet 17.50 8.00 1.15
Мелбет 20.00 8.90 1.17
Лига ставок 18.00 8.00 1.15
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:15
Арсенал победит наверное
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:02
Арсенал победит на классе!
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