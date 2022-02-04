«Дармштадт» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.02.2022)

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вчера, 11:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Дармштадта» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по 2.05. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 за 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.52.

Форма команд

«Дармштадт» достиг явного прогресса и вышел на первое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 39 очков, опережая ближайшего конкурента на два пункта. Команда в этом году имеет четкую цель возврата в Бундеслигу спустя несколько лет и старается брать очки в каждом матче. В игре с одним из прямых конкурентов за первые места, коллектив будет иметь возможность оторваться от оппонентов и укрепить свое положение. В прошлой игре «Дармштадт» обыграл на выезде «Ингольштадт» (2:0), а немного ранее сыграл вничью с «Карлсруэ» (2:2).

«Гамбург» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате, но все еще не может добраться до лидерских позиций. Команда занимает пятое место и набрала 34 очка, а в случае победы может сократить отставание до двух пунктов. Клуб имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (34:20), и постарается побороться за победу с лидером турнирной таблицы. В двух последних матчах «Гамбург» обыграл «Санкт-Паули» (2:1) и разошелся миром с «Динамо» Дрезден (1:1).

Информация для ставок

«Дармштадт» проиграл один матч из последних десяти, а «Гамбург» уступил в двух поединках

Семь из восьми выездных матчей «Гамбурга» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Дармштадт» не может выиграть уже пять домашних матчей у «Гамбурга»

Восемь последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды находятся в хороших кондициях, поэтому нас ждет ожесточенная борьба за очки. Исходя из статистики, предположим, что матч закончится голами обеих команд. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Фонбет.