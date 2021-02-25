«Дармштадт» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (26.02.2021)

В 23-м туре второй лиги Германии «Дармштадт» примет на своем поле «Карлсруэ». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данную встречу.
Ставки букмекеров
Судя по предложенным коэффициентам, букмекерская контора Мелбет не определилась с фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу «Дармштадта», как и на успех «Карлсруэ» составляет 2.6, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.55.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.66 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.53.
Форма команд
«Дармштадт», к сожалению для своих болельщиков, находится довольно низко в таблице второй Бундеслиги. Команда занимает 14-ю строчку, и отрыв от зоны вылета составляет всего шесть очков. Коллективу необходимо собраться с силами и начать стабильно добывать очки, чтобы обезопасить себя от вылета в третий дивизион. В последнем туре «Дармштадт» уступил «Санкт-Паули» (2:3), а немного ранее смог победить «Оснабрюк» (1:0).
«Карлсруэ» делит 5-6 место с «Фортуной» и отстает от топ-4 на шесть очков, что пока не позволяет команде побороться за выход в Бундеслигу. Коллектив имеет теоретические шансы на повышение в классе, но для этого необходимо побеждать практически во всех оставшихся матчах чемпионата. В прошлом туре «Карслруэ» проиграл «Нюрнбергу» (0:1), а немного ранее победил на выезде «Зандхаузен» (3:2).
Информация для ставок
- «Дармштадт» выиграл всего две из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Карлсруэ» проиграл всего два матча из последних десяти
- Четыре из пяти последних очных встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Дармштадт» проиграл три из пяти последних домашних поединков
Прогноз
Исходя из статистики, можно предположить, что команды сыграют в закрытый футбол без большого количества голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.33.