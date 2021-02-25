«Дармштадт» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (26.02.2021)

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сегодня, 03:35

В 23-м туре второй лиги Германии «Дармштадт» примет на своем поле «Карлсруэ». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Судя по предложенным коэффициентам, букмекерская контора Мелбет не определилась с фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу «Дармштадта», как и на успех «Карлсруэ» составляет 2.6, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.66 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.53.

Форма команд

«Дармштадт», к сожалению для своих болельщиков, находится довольно низко в таблице второй Бундеслиги. Команда занимает 14-ю строчку, и отрыв от зоны вылета составляет всего шесть очков. Коллективу необходимо собраться с силами и начать стабильно добывать очки, чтобы обезопасить себя от вылета в третий дивизион. В последнем туре «Дармштадт» уступил «Санкт-Паули» (2:3), а немного ранее смог победить «Оснабрюк» (1:0).

«Карлсруэ» делит 5-6 место с «Фортуной» и отстает от топ-4 на шесть очков, что пока не позволяет команде побороться за выход в Бундеслигу. Коллектив имеет теоретические шансы на повышение в классе, но для этого необходимо побеждать практически во всех оставшихся матчах чемпионата. В прошлом туре «Карслруэ» проиграл «Нюрнбергу» (0:1), а немного ранее победил на выезде «Зандхаузен» (3:2).

Информация для ставок

«Дармштадт» выиграл всего две из последних десяти встреч во всех турнирах

«Карлсруэ» проиграл всего два матча из последних десяти

Четыре из пяти последних очных встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Дармштадт» проиграл три из пяти последних домашних поединков

Прогноз

Исходя из статистики, можно предположить, что команды сыграют в закрытый футбол без большого количества голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.33.