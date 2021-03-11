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«Ден Босх» — «Волендам». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (12.03.2021)

11 марта 2021, 04:14

«Ден Босх» сыграет против «Волендама» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.96 1.37
Лига ставок 2.75 1.41

Ставки букмекеров

«Волендам» является фаворитом этого поединка, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.70. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.90. Победа «Ден Босха» оценивается в 4.20.

Форма команд

«Ден Босх» — худшая команда лиги. Клуб замыкает турнирную таблицу. В активе команды 19 очков. В этом сезоне «Ден Босх» выиграл 4 матча, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 16 поединках. Клуб забил 32 гола и пропустил 61 мяч. В последних матчах в игре «Босха» можно увидеть положительные изменения, но пока что команда не может выбраться из зоны вылета.

«Волендам» расположился на седьмой строчке в чемпионате. Клуб набрал 44 очка. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, 8 ничьих и 7 поражений. «Волендам» забил 57 мячей и пропустил 38 голов. В последних турах «Волендам» демонстрирует не слишком хорошую игру. Удивительно, но в активе команды столько же побед за последние пять поединков, сколько и у «Ден Босха».

Информация для ставок

  • «Ден Босх» выиграл в двух из последних пяти матчей
  • «Волендам» проиграл в двух поединках из последних пяти
  • «Ден Босх» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше 3.5, с коэффициентом 2.15.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч испанской Сегунды «Картахена» — «Понферрадина».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.96 1.37
Лига ставок 2.75 1.41
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sv_1969
sv_1969
11 марта в 05:24
Гости не проиграют
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