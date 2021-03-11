«Ден Босх» — «Волендам». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (12.03.2021)

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11 марта 2021, 04:14

«Ден Босх» сыграет против «Волендама» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Волендам» является фаворитом этого поединка, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.70. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.90. Победа «Ден Босха» оценивается в 4.20.

Форма команд

«Ден Босх» — худшая команда лиги. Клуб замыкает турнирную таблицу. В активе команды 19 очков. В этом сезоне «Ден Босх» выиграл 4 матча, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 16 поединках. Клуб забил 32 гола и пропустил 61 мяч. В последних матчах в игре «Босха» можно увидеть положительные изменения, но пока что команда не может выбраться из зоны вылета.

«Волендам» расположился на седьмой строчке в чемпионате. Клуб набрал 44 очка. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, 8 ничьих и 7 поражений. «Волендам» забил 57 мячей и пропустил 38 голов. В последних турах «Волендам» демонстрирует не слишком хорошую игру. Удивительно, но в активе команды столько же побед за последние пять поединков, сколько и у «Ден Босха».

Информация для ставок

«Ден Босх» выиграл в двух из последних пяти матчей

«Волендам» проиграл в двух поединках из последних пяти

«Ден Босх» пропустил девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше 3.5, с коэффициентом 2.15.

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