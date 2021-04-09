«Десна» — «Александрия». Прогноз на матч чемпионата Украины (10.04.2021)

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вчера, 04:41

В 21-м туре УПЛ . «Десна» примет у себя «Александрию». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Десну» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.18. Ничейный исход оценивается в 3.3. Также можно сделать ставку на победу «Александрии» по коэффициенту 3.45.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.15 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» котируется в 1.88.

Форма команд

«Александрия» не показывает тех результатов, которые привыкли видеть болельщики. Клуб идет на седьмом месте и имеет очень маленькие шансы на топ-4. За последние пять матчей «Александрия» смогла выиграть лишь один раз. В прошлом туре команда уступила «Динамо» К (1:2), а до этого проиграла «Ингульцу» (0:1).

«Десна» идет на четвертом месте и пытается догнать «Зарю». Команда отстает на два очка и провела на одну игру больше, чем «черно-белые». «Десна» оправилась после двух поражений подряд и начинает снова набирать очки. В прошлом туре команда одержала победу над «Олимпиком» (2:0), а до этого уступила «Днепру-1» (0:2).

Информация для ставок

«Десна» выиграла три матча из последних семи в УПЛ

«Александрия» проиграла последние два матча в чемпионате

В трех последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

В пяти последних матчах «Десны» сыграла ставка «обе забьют – нет»

Прогноз

«Десна» является фаворитом в этой встрече и, скорее всего, сможет одержать верх над «Александрией», которая находится не в лучшей форме. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.18.