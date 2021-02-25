«Десна» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (26.02.2021)

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сегодня, 02:55

В 16-м туре чемпионата Украины состоится матч «Десна» — «Ингулец». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Десну» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.77. Вероятность ничьей оценивается в 3.90, а победу «Ингульца» можно сыграть с котировкой 4.42.

Что касается результативности матча, то здесь букмекер предложил равную линию. Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) принимаются с одинаковыми коэффициентами 1.90.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Украины «Десна» едва не обыграла «Динамо» на своем поле. Клуб из Чернигова пропустил ответный гол на последних минутах с пенальти (1:1). В турнирной таблице УПЛ «Десна» удерживается на четвертом месте, занимая позицию в зоне еврокубков. В 15 проведенных поединках команда одержала шесть побед, шесть раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение.

«Ингулец» базируется на 11-м месте в УПЛ , набрав 12 очков за 15 проведенных туров. Единственную победу в чемпионате команда оформила 29 ноября 2020 года, когда дома победила «Олимпик» (2:1). После зимней паузы «Ингулец» провел два матча. Уступив в гостях «Днепру-1» (0:2), «красно-желтые» разделили очки с «Ворсклой» в прошлом туре (2:2).

В текущем сезоне УПЛ соперники впервые встретились в третьем туре. Матч на поле «Ингульца» не определил победителя – ничья 1:1.

Информация для ставок

«Десна» выиграла три из пяти очных встреч с «Ингульцом»

«Десна» побеждала в пяти из восьми домашних матчах чемпионата

«Ингулец» не побеждал в гостевых матчах УПЛ – три ничьи и три поражения

Прогноз

«Десна» намерена вновь бороться за зону еврокубков, а перед «Ингульцом» стоит задача избежать вылета в Первую лигу. На данный момент хозяева заметно превосходят соперника в классе. Берем ставку на победу «Десны» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.