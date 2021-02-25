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«Десна» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (26.02.2021)

сегодня, 02:55

В 16-м туре чемпионата Украины состоится матч «Десна» — «Ингулец». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.944.43
Fonbet 1.70 3.80 5.00
Мелбет 1.76 3.90 4.42
Лига ставок 1.72 3.80 4.40

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Десну» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.77. Вероятность ничьей оценивается в 3.90, а победу «Ингульца» можно сыграть с котировкой 4.42.

Что касается результативности матча, то здесь букмекер предложил равную линию. Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) принимаются с одинаковыми коэффициентами 1.90.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Украины «Десна» едва не обыграла «Динамо» на своем поле. Клуб из Чернигова пропустил ответный гол на последних минутах с пенальти (1:1). В турнирной таблице УПЛ «Десна» удерживается на четвертом месте, занимая позицию в зоне еврокубков. В 15 проведенных поединках команда одержала шесть побед, шесть раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение.

«Ингулец» базируется на 11-м месте в УПЛ, набрав 12 очков за 15 проведенных туров. Единственную победу в чемпионате команда оформила 29 ноября 2020 года, когда дома победила «Олимпик» (2:1). После зимней паузы «Ингулец» провел два матча. Уступив в гостях «Днепру-1» (0:2), «красно-желтые» разделили очки с «Ворсклой» в прошлом туре (2:2).

В текущем сезоне УПЛ соперники впервые встретились в третьем туре. Матч на поле «Ингульца» не определил победителя – ничья 1:1.

Информация для ставок

  • «Десна» выиграла три из пяти очных встреч с «Ингульцом»
  • «Десна» побеждала в пяти из восьми домашних матчах чемпионата
  • «Ингулец» не побеждал в гостевых матчах УПЛ – три ничьи и три поражения

Прогноз

«Десна» намерена вновь бороться за зону еврокубков, а перед «Ингульцом» стоит задача избежать вылета в Первую лигу. На данный момент хозяева заметно превосходят соперника в классе. Берем ставку на победу «Десны» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.944.43
Fonbet 1.70 3.80 5.00
Мелбет 1.76 3.90 4.42
Лига ставок 1.72 3.80 4.40
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