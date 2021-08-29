«Десна» – «Верес». Прогноз на матч УПЛ (29.08.2021)

В шестом туре чемпионата Украины встретятся черниговская «Десна» и ровенский «Верес». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 14:00
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.58 на победу «Десны». В случае победы «Вереса» зайдет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.9.
Форма команд
«Десна» замечательно начала УПЛ, в четырех стартовых турах набрала максимальное количество очков. Но в прошлом туре команду ожидало серьезное испытание в виде чемпиона минувшего сезона киевского «Динамо» и черниговские футболисты абсолютно ничего не смогли показать в том матче, сгорев (0:4). Туром ранее коллектив дома обыграл «Днепр-1» (2:1).
«Верес» в минувшем туре одержал первую победу после возвращения в элитный дивизион. В неуступчивой битве с «Минаем» смог дожать и минимально выиграть (1:0). Аппетит приходит во время еды, теперь футболисты настроены продолжить набирать очки и готовятся дать бой нынешнему сопернику.
Информация для ставок
• «Десна» выиграла пять из шести последних поединков
• «Верес» одержал лишь одну победу в крайних девяти играх
• В девяти последних встречах с участием «Десны» было забито минимум два гола
• Лишь в двух из девяти матчей «Вереса» был пробит ТБ 2.5
Прогноз
Нас ждет боевая игра разных по классу команд. Предлагаем сделать ставку на победу «Десны» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.58.
Ранее букмекеры выставили впечатляющий коэффициент на успех «Уотфорда» в матче АПЛ с «Тоттенхэмом».