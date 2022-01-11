«Динамо» Дрезден — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (14.01.2021)

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вчера, 16:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Динамо» Дрезден оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Динамо» Дрезден играет только первый сезон во второй Бундеслиге после своего возвращения и старается держаться в середине турнирной таблицы, чтобы не опуститься в зону вылета. Коллектив занимает 11 место и набрал 22 очка, что является средним результатом. Взять очки в матче с «Гамбургом» будет отличным результатом для клуба. В прошлой игре чемпионата «Динамо» Дрезден проиграл «Ингольштадту» (0:3), а ранее обыграл «Эрцгебирге» (1:0).

«Гамбург» вновь пытается вернуться в Бундеслигу и после серии неудач вновь стабильно набирает очки. Перед стартом очередного тура второй Бундеслиги «Гамбург» располагается на третьем месте и набрал 30 очков, что на шесть баллов меньше, чем у лидера «Санкт-Паули». Последние два матча «Гамбург» сыграл вничью с «Шальке» (1:1) и обыграл «Ганзу» (3:0).

Информация для ставок

«Гамбург» выиграл шесть из десяти матчей за последнее время, а «Динамо» Дрезден одержал четыре победы

«Динамо» Дрезден забивал в семи из десяти последних домашних поединков

Пять из семи последних матчей между клубами в Дрездене завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Гамбург» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

«Гамбург» выглядит в разы стабильнее «Динамо» Дрезден, о чем говорят результаты в турнирной таблице. Клуб серьезно настраивается вернуться в Бундеслигу, поэтому предлагаем поверить в успех гостей. Сделать ставку на победу «Гамбурга» можно по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Фонбет.