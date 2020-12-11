«Динамо» Киев – «Колос. Прогноз на матч УПЛ (12.12.2020)

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вчера, 12:16

12 декабря в чемпионате Украины состоится матч «Динамо» Киев – «Колос». Мы приготовили прогноз и обзор лучших ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В данном противостоянии очевидным фаворитом являются хозяева поля. В букмекерской конторе Фонбет ставку на победу «Динамо» Киев можно сделать по коэффициенту 1.24. Вероятность того, что победу одержит «Колос», оценивается в 14.50, а ничья идет за 5.90.

Также букмекер считает, что матч получится результативным. Так, за ТБ (2,5) предложена котировка 1.60, против 2.20 на ТМ (2,5). Дальше разберем на каких позициях соперники подходят к очному противостоянию.

Форма команд

«Динамо» единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, имея преимущество над «Шахтером» в три очка. В двенадцати сыгранных турах киевский клуб показал такие результаты: девять побед, две ничьи и одно поражение.

Единственное фиаско столичная команда потерпела в очной встрече против «горняков» (0:3). На уходящей неделе «Динамо» на мажорной ноте завершило выступления в Лиге Чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу обыграли дома венгерский «Ференцварош», благодаря чему, попали в 1/16 финала Лиги Европы.

«Колос» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ . Команда набрала семнадцать очков благодаря четырем победам и пяти ничейным поединкам. Поражения гости предстоящей встречи терпели три раза. В прошлом туре чемпионата «Колос» разделил очки с «Александрией» (1:1) на своем стадионе.

Информация для ставок

«Динамо» выиграло оба домашних матча у «Колоса» — 2:0 и 2:1

«Колос» не побеждал в трех из пяти прошлых поединках чемпионата Украины

В активе «Динамо» три победы в шести домашних матчах УПЛ

Ставка на ТМ (3,5) сыграла в четырех из пяти предыдущих матчах «Колоса» в гостях

Прогноз

«Динамо» вполне заслуженно считается фаворитом этой встречи. Хозяева лидируют в турнирной таблице и заметно превосходят своего соперника в классе. «Колос» в Киеве наверняка будет играть от строгой обороны, но очки гости набрать вряд ли смогут.

Предлагаем комбинированную ставку на победу «Динамо» и ТМ (3,5) с коэффициентом 1.85 по линии букмекерской конторы Фонбет.