«Динамо» Киев — «Рух». Прогноз на матч УПЛ (21.03.2021)

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сегодня, 00:51

Интересную встречу между «Динамо» и «Рухом» подарит нам 19-й тур чемпионата Украины. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этом матче является «Динамо», сделать ставку на них можно по коэффициенту 1.19. Поставить на победу «Руха» можно по коэффициенту 15.5. Ничейный исход в этом поединке котируется по 6.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, определяется коэффициентом 2.65.

Форма команд

«Рух» находится внизу турнирной таблицы и опережает последнее место всего на один пункт. Команда пытается сохранить свое место в УПЛ на следующий сезон. В прошлом туре «Рух» крупно проиграл «Десне» на своем поле (0:4), а неделей ранее обыграл на выезде «Колос» (2:1).

Киевское «Динамо» находится не в самом лучшем настроении, ведь на днях команда проиграла и ответный матч в Лиге Европы «Вильярреалу». Две последние игры в УПЛ «Динамо» выиграло у «Зари» (2:0) и «Миная» (3:0).

Информация для ставок

«Динамо» не проигрывает уже девять матчей в УПЛ подряд

подряд «Рух» выиграл только две игры из последних десяти в чемпионате

Последние три домашних матча киевского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

В матче первого круга между этими коллективами сильнее оказалось «Динамо» (2:0)

Прогноз

«Динамо» Киев очень близко к завоеванию первого чемпионского титула за четыре года. Чтобы не растерять свое преимущество, команда будет бороться за каждое очко в последних матчах. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Динамо» с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составляет 1.61.

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