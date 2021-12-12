«Динамо» – «Заря». Прогноз на матч УПЛ (12.12.2021)

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сегодня, 11:05

В очередном туре Высшего украинского дивизиона нас ждет интересное противостояние бронзового призера прошлого сезона «Зари» и чемпиона страны «Динамо». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются киевляне. Взять их победу в домашнем поединке с форой(-1) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей порадует коэффициент 8.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.73. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.11. Взять обмен голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Динамо» в среду провело заключительный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов и без шансов уступило на выезде «Бенфике» (0:2). Коллектив покинул еврокубки и теперь сосредоточится на национальных турнирах. Последние два матча в УПЛ завершились для киевлян благополучно, всухую обыграли «Минай» (2:0) и «Верес» (3:0).

«Заря» на день позже провела свой последний поединок в Лиге конференций и смогла вмешаться в расклады своей группы, не дав занять первое место «Буде-Глимт» (1:1). После этой игры подопечные Виктора Скрипника желают закрепиться на четвертом месте в родном чемпионате и спокойно уйти в отпуск. В прошлых двух турах с одинаковым счетом (1:0) были обыграны «Александрия» и «Ингулец».

Информация для ставок

«Динамо» потерпело четыре поражения в последних семи играх

У «Зари» восемь побед в последних 11 матчах

Минувшая очная встреча завершилась победой «Динамо» (2:1)

Три последних поединка с участием «Зари» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков, но будет очень трудно физически после матчей еврокубков. Скорее всего, открытой и атакующей игры здесь не будет, а потому предложим вам рискнуть и поставить на ТМ 2.5 в БК Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.11.