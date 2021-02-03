ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Дижон» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (03.02.2021)

вчера, 18:04

В 23-м туре чемпионата Франции «Дижон» сыграет дома против «Лиона». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 3 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.165.141.36
Fonbet Live! 100.00 18.00 1.02
Мелбет 10.40 5.74 1.31
Лига ставок 9.40 6.00 1.28

Ставки букмекеров

«Лион» идет очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает с коэффициентом 1.38. Коэффициент на победу «Дижон» составляет 9.50, а ничья котируется в 5.35.

Больше шансов аналитики БК отводят на то, что игра получится результативной. Ставки на ТБ (2,5) помечены котировкой 1.68, ТМ (2,5) – 2.39.

Форма команд

За 22 сыгранных тура в Лиге 1 «Дижон» одержал две победы и девять раз сыграл вничью. Это принесло команде 15 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.

В прошлом туре чемпионата «Дижон» проиграл второй матч кряду, уступив в гостях «Лиллю» (0:1), а до этого «Лорьяну» (2:3).

«Лион» обошел ПСЖ и занял вторую промежуточную строчку в рейтинге Лиги 1. В двух последних встречах подопечные Руди Гарсия оказались сильнее «Сент-Этьена» (5:0) и «Бордо» (2:1).

Информация для ставок

  • «Дижон» не выигрывал в пяти прошлых турах чемпионата – два поражения и три ничьи
  • У «Лиона» четыре победы в пяти последних выездных поединках лиги
  • «Дижон» проиграл два последних домашних матча против «Лиона»

Прогноз

«Дижон» сейчас явно не в том состоянии, чтобы отбирать очки у мотивированного «Лиона». Хозяева стабильно пропускали в прошлых турах, показывая провальную игру в защите. Предлагаем взять ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Ланс» — «Марсель».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.165.141.36
Fonbet Live! 100.00 18.00 1.02
Мелбет 10.40 5.74 1.31
Лига ставок 9.40 6.00 1.28
Суарес – великий снайпер. Луис реализовал 14 из 19 ударов в створ в Ла Лиге
01 февраляВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:05
Лион фаворит. и должен выигрывать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100