«Дижон» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (03.02.2021)

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вчера, 18:04

В 23-м туре чемпионата Франции «Дижон» сыграет дома против «Лиона». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 3 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Лион» идет очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает с коэффициентом 1.38. Коэффициент на победу «Дижон» составляет 9.50, а ничья котируется в 5.35.

Больше шансов аналитики БК отводят на то, что игра получится результативной. Ставки на ТБ (2,5) помечены котировкой 1.68, ТМ (2,5) – 2.39.

Форма команд

За 22 сыгранных тура в Лиге 1 «Дижон» одержал две победы и девять раз сыграл вничью. Это принесло команде 15 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.

В прошлом туре чемпионата «Дижон» проиграл второй матч кряду, уступив в гостях «Лиллю» (0:1), а до этого «Лорьяну» (2:3).

«Лион» обошел ПСЖ и занял вторую промежуточную строчку в рейтинге Лиги 1. В двух последних встречах подопечные Руди Гарсия оказались сильнее «Сент-Этьена» (5:0) и «Бордо» (2:1).

Информация для ставок

«Дижон» не выигрывал в пяти прошлых турах чемпионата – два поражения и три ничьи

У «Лиона» четыре победы в пяти последних выездных поединках лиги

«Дижон» проиграл два последних домашних матча против «Лиона»

Прогноз

«Дижон» сейчас явно не в том состоянии, чтобы отбирать очки у мотивированного «Лиона». Хозяева стабильно пропускали в прошлых турах, показывая провальную игру в защите. Предлагаем взять ставку на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

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