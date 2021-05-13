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«Дижон» — «Нант». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.05.2021)

сегодня, 07:31

«Дижон» и «Нант» проведут очную встречу в рамках 37-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии, которую предложили букмекеры на этот матч.

Франция. Лига 1 2020/2021
Дижон
Нант
- : -
16 мая 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.844.671.41
Лига Ставок 7.60 4.80 1.42
Мелбет 8.00 4.90 1.45
1XBET 8.00 4.90 1.45
BetBoom 8.23 4.76 1.42

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Нант» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.46. Ничейный исход оценивается в 4.84. Победа «Дижона» представлена коэффициентом 7.9.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.82. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.1.

Форма команд

«Дижон» провел очень слабый сезон в Лиге 1. Из-за длительной серии неудач 3 тура назад команда лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и турнирной мотивации. Последний локальный успех «сов» связан с домашней победой над «Ниццей» (0:2) 18 апреля. После этого матча «Дижон» без шансов уступил «Ренну» (1:5), «Метцу» (1:5) и «Анже» в прошлом туре (0:3).

«Нант» за 2 тура до конца чемпионата занимает 18-е место. Эта позиция обязует «канареек» принять участие в переходных поединках, но команда все еще может избежать стыков. Для этого ей необходимо отыграть отставание в один балл от «Лорьяна» и «Страсбура». Позиции «Нанта» резко улучшились после того, как он выиграл три поединка кряду: со «Страсбуром» (2:1), «Брестом» (4:1) и «Бордо» (3:0).

Информация для ставок

  • «Нант» не уступал «Дижону» в 4 прошлых встречах – две победы и две ничьи
  • «Дижон» не побеждал в 9 из 10 предыдущих поединков на своем поле
  • Минимум 3 гола пропускал «Дижон» в 4 из 5 последних матчей Лиги 1

Прогноз

После трех побед подряд «Нант» может развить успех во встрече с «Дижоном», который лишен турнирной мотивации и находится в глубоком кризисе. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.79 1.62 2.37
Лига Ставок 2.06 1.77 1.62 2.30
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 3.04 1.37 2.13 1.83 1.60 2.32
BetBoom 3.21 1.37 2.08 1.79 1.62 2.38
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