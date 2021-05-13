«Дижон» — «Нант». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.05.2021)

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сегодня, 07:31

«Дижон» и «Нант» проведут очную встречу в рамках 37-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии, которую предложили букмекеры на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Нант» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.46. Ничейный исход оценивается в 4.84. Победа «Дижона» представлена коэффициентом 7.9.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.82. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.1.

Форма команд

«Дижон» провел очень слабый сезон в Лиге 1. Из-за длительной серии неудач 3 тура назад команда лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и турнирной мотивации. Последний локальный успех «сов» связан с домашней победой над «Ниццей» (0:2) 18 апреля. После этого матча «Дижон» без шансов уступил «Ренну» (1:5), «Метцу» (1:5) и «Анже» в прошлом туре (0:3).

«Нант» за 2 тура до конца чемпионата занимает 18-е место. Эта позиция обязует «канареек» принять участие в переходных поединках, но команда все еще может избежать стыков. Для этого ей необходимо отыграть отставание в один балл от «Лорьяна» и «Страсбура». Позиции «Нанта» резко улучшились после того, как он выиграл три поединка кряду: со «Страсбуром» (2:1), «Брестом» (4:1) и «Бордо» (3:0).

Информация для ставок

«Нант» не уступал «Дижону» в 4 прошлых встречах – две победы и две ничьи

«Дижон» не побеждал в 9 из 10 предыдущих поединков на своем поле

Минимум 3 гола пропускал «Дижон» в 4 из 5 последних матчей Лиги 1

Прогноз

После трех побед подряд «Нант» может развить успех во встрече с «Дижоном», который лишен турнирной мотивации и находится в глубоком кризисе. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу гостей с форой (-1) по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.