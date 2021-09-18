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«Днепр-1» — «Верес». Прогноз на матч УПЛ (18.09.2021)

сегодня, 14:16

Восьмой тур УПЛ в самом разгаре, очередным поединком, который будет достоин вашего внимания, является встреча «Днепра-1» и «Вереса».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.356.56
Мелбет 1.51 3.94 6.65
1XBET 1.55 3.84 6.70

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Днепр-1». Команда играет на дома, поставить на победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Вереса» оценивается по 6.56, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры дают одинаковый коэффициент на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на оба события можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Днепр-1» в минувшем туре пожаловал в Киев, где сразился с вице-чемпионом минувшего сезона донецким «Шахтёром». Игра днепрян выглядела слаженной и организованной, но не хватило мастерства в завершающей стадии атак, в итоге на табло был зафиксирован счет (0:2). Туром ранее клуб побывал в Харькове, где смог одолеть «Металлист-1925» (2:1), забив победный гол на последней минуте.

«Верес» в последних трех турах выглядит прекрасно, штампуя победу за победой. Команде Юрия Вирта удается сохранять свои ворота в неприкосновенности, а забитые голы приносят победу. Ровенский клуб сумел обыграть «Минай» и «Львов» по (1:0), а также разгромить «Десну» на выезде со счетом (4:0).

Информация для ставок

• У «Днепра-1» четыре победы и два поражения в крайних шести играх
• Победная серия «Вереса» составляет три матча
• В семи последних поединках «Днепра-1» было забито минимум два гола

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Днепра-1» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.42 1.91 1.93 1.56 2.46
Мелбет 1.84 1.96
1XBET 1.25 3.99
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Все комментарии
4gmc54gtwwan
4gmc54gtwwan
сегодня в 17:23
Футбольный клуб «Днепр-1» одержит победу.
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