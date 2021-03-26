«Экселсиор» – «Хельмонд». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

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вчера, 05:43

«Экселсиор» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов примет у себя «Хельмонд». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Экселсиор» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57. Победа «Хельмонда» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.

Форма команд

«Экселсиор» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 37 очков. В нынешнем сезоне клуб одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 54 гола и пропустила 50 мячей. В последних матчах у клуба дела идут не очень хорошо, «Экселсиор» часто теряет очки, иногда это происходит в тех матчах, где команда доминирует.

«Хельмонд» проводит слабый сезон, клуб расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего 33 очка. До топ-8 слишком далеко, скорее всего, клуб сохранит место за пределами верхней восьмерки. В активе «Хельмонда» 8 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 40 голов и пропустил 52 мяча. Последнее время «Хельмонд» регулярно теряет очки и очень много пропускает.

Информация для ставок

«Хельмонд» победил в одном из последних пяти матчей

«Экселсиор» не проиграл в трех из последних пяти матчей

«Хельмонд» пропустил 15 мячей в последних 5 играх

Прогноз

Это будет непростой поединок как для одной, так и для другой команды, стоит ожидать обилия забитых мячей. Актуальная ставка на этот матч — тотал больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на «обе забьют плюс победа хозяев» — 2.75.