ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Экселсиор» – «Хельмонд». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

вчера, 05:43

«Экселсиор» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов примет у себя «Хельмонд». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Экселсиор» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57. Победа «Хельмонда» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.

Форма команд

«Экселсиор» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 37 очков. В нынешнем сезоне клуб одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 54 гола и пропустила 50 мячей. В последних матчах у клуба дела идут не очень хорошо, «Экселсиор» часто теряет очки, иногда это происходит в тех матчах, где команда доминирует.

«Хельмонд» проводит слабый сезон, клуб расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего 33 очка. До топ-8 слишком далеко, скорее всего, клуб сохранит место за пределами верхней восьмерки. В активе «Хельмонда» 8 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 40 голов и пропустил 52 мяча. Последнее время «Хельмонд» регулярно теряет очки и очень много пропускает.

Информация для ставок

Прогноз

Это будет непростой поединок как для одной, так и для другой команды, стоит ожидать обилия забитых мячей. Актуальная ставка на этот матч — тотал больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на «обе забьют плюс победа хозяев» — 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.48 2.15 1.74
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:20
Хозяева должны побеждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100