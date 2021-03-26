«Экселсиор» – «Хельмонд». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

«Экселсиор» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов примет у себя «Хельмонд». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Экселсиор» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57. Победа «Хельмонда» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.
Форма команд
«Экселсиор» находится на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 37 очков. В нынешнем сезоне клуб одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 54 гола и пропустила 50 мячей. В последних матчах у клуба дела идут не очень хорошо, «Экселсиор» часто теряет очки, иногда это происходит в тех матчах, где команда доминирует.
«Хельмонд» проводит слабый сезон, клуб расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего 33 очка. До топ-8 слишком далеко, скорее всего, клуб сохранит место за пределами верхней восьмерки. В активе «Хельмонда» 8 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 40 голов и пропустил 52 мяча. Последнее время «Хельмонд» регулярно теряет очки и очень много пропускает.
Информация для ставок
- «Хельмонд» победил в одном из последних пяти матчей
- «Экселсиор» не проиграл в трех из последних пяти матчей
- «Хельмонд» пропустил 15 мячей в последних 5 играх
Прогноз
Это будет непростой поединок как для одной, так и для другой команды, стоит ожидать обилия забитых мячей. Актуальная ставка на этот матч — тотал больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на «обе забьют плюс победа хозяев» — 2.75.