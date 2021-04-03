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«Эльче» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

вчера, 17:48

«Эльче» играет против «Бетиса» в рамках очередного тура Испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.723.681.85
Фонбет Live! 7.70 1.45 4.40
Мелбет 4.93 3.86 1.76
Pin-Up.ru 5.10 3.60 1.79

Ставки букмекеров

«Бетис» — фаворит противостояния. На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70, а на победу «Эльче» по 4.90.

Форма команд

«Эльче» — один из аутсайдеров нынешнего сезона Примеры. Клуб набрал 25 пунктов и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе команды пять побед, десять ничьих и 13 поражений. Клуб забил 25 мячей и пропустил 42 гола. В последних матчах «Эльче» играет далеко не в лучший футбол, поэтому рискует опуститься еще ниже в турнирной таблице.

«Бетис» здорово начал этот сезон. Клуб расположился на шестой строчке в таблице и набрал 45 пунктов. У клуба 14 побед, три ничьих и 11 поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 41 мяч. В последних матчах у «Бетиса» очень хорошо получается навязывать свою игру оппонентам, в итоге клуб стабильно набирает очки и мчится в еврокубки.

Информация для ставок

● «Бетис» победил в четырех матчах из последних пяти
● У «Бетиса» семь забитых мячей в последних пяти играх
● «Эльче» не выигрывает три матча кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что будет забито три гола по коэффициенту 3.80. Также можно поставить на гол с 46 по 60 минуту по коэффициенту 2.85.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.57 1.56 1.81 2.10
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shlomo
shlomo
вчера в 19:24
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