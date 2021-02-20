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«Эльче» — «Эйбар». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.02.2021)

вчера, 06:51

«Эйбар» приедет в гости к «Эльче» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.013.322.12
Fonbet Live! 1.11 6.80 100.00
Мелбет 4.09 3.28 2.08
Лига ставок 4.20 3.40 2.06
Pin-up 3.80 3.20 2.15

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Эйбара» в этом матче можно с коэффициентом 2.18, а сделать ставку на успех «Эльче» — за 3.60, ничейный исход оценивается в 3.25. Матч будет интересным, ведь битва команд из самых низов турнирной таблицы всегда отличается своей бескомпромиссностью.

Форма команд

«Эльче» находится на 19-й строчке в таблице чемпионата. У клуба 18 очков, но это еще не значит, что команда может вылететь в низший дивизион. «Эльче» вполне может побороться и выдать неплохую серию. В нынешнем сезоне клуб забил 19 голов и пропустил 31 мяч. Также у «Эльче» всего 3 победы в 21 матче испанского первенства, что аномально мало для клуба, который хотел бы остаться в Примере.

«Эйбар» занимает 17-ю строчку в таблице и имеет в активе 21 балл. Ситуация «оружейников» не сильно отличается от их соперников, ведь разница между ними — всего три очка. В нынешнем сезоне «Эйбар» отметился 19 забитыми мячами, но в свои ворота команда пропустила 26 голов. У «Эйбара» четыре победы в чемпионате, матч против «Эльче» является отличной возможностью, чтобы увеличить их число до пяти.

Информация для ставок

  • «Эльче» не может победить в Примере пять матчей подряд
  • «Эйбар» пропускал и забивал в четырех из пяти последних матчей
  • «Эльче» трижды проиграл в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов больше двух с коэффициентом 1.72. Также можно поставить на то, что «Эльче» не проиграет за 1.38.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Вердер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.013.322.12
Fonbet Live! 1.11 6.80 100.00
Мелбет 4.09 3.28 2.08
Лига ставок 4.20 3.40 2.06
Pin-up 3.80 3.20 2.15
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sv_1969
sv_1969
вчера в 07:38
Гости не проиграют
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