«Эммен» — «Спарта». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (05.03.2021)

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04 марта 2021, 04:52

«Эммен» примет «Спарту» в рамках очередного тура Эредивизие. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является «Спарта». Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.25. Ставка на победу «Эммена» представлена коэффициентом 3.10. Ничейный исход оценивается в 3.70.

Форма команд

«Эммен» — худшая команда чемпионата Нидерландов нынешнего сезона. В активе клуба 12 очков и последняя, 18-я строчка в турнирной таблице. Команда выиграла всего 2 поединка, 6 раз играла вничью и еще 16 раз проигрывала в первенстве Нидерландов. Также клуб забил 21 гол и пропустил 53 мяча. В чемпионате есть команды, которые пропустили гораздо больше, но «Эммен» всё равно считается клубом с одной из худших оборон в турнире. Удивительно, но свои первые две победы в чемпионате этот клуб смог обеспечить только в феврале.

«Спарта» расположилась на 13-й строчке в чемпионате. Этот клуб забил 32 мяча и пропустил 40 голов. В нынешнем сезоне «Спарта» выиграла 6 поединков, 5 раз играла вничью и проиграла в 12 матчах. «Спарту» нельзя назвать клубом с большими амбициями, эта команда просто пытается остаться в высшем дивизионе, и свою задачу в этом сезоне она пока выполняет на отлично.

Информация для ставок

«Эммен» выиграл два матча из последних пяти

«Спарта» трижды проиграла и два раза сыграла вничью в последних пяти поединках

У «Эммена» 33 пропущенных мяча за 12 домашних игр этого сезона

Прогноз

«Эммен» и «Спарта» — две команды, которые страдают от плохой обороны. Без голов в этом матче точно не обойдется. В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме, с коэффициентом 2.06.

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