«Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Сегунды (31.01.2021)

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вчера, 10:04

31 января «Эспаньол» принимает на своем поле «Райо Вальекано». Этот матч состоится в рамках испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити подготовили прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

«Эспаньол» считается фаворитом данного противостояния, на его победу можно сделать ставку по коэффициенту 2.20. Победу «Райо Вальекано» оценивают в 3.80, а ничейный исход в 3.00. Оба клуба достаточно неплохо выступают в нынешнем сезоне.

Форма команд

«Эспаньол» очень хочет вернуться в Ла Лигу. Команда идет на первой строчке в Сегунде и имеет 45 пунктов. Свой последний поединок клуб проиграл со счетом 0:1, именно поэтому в матче с мадридской командой очень нужна победа, чтобы укрепить лидерство.

«Райо Вальекано» находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 37 очков. Эта команда проиграла свой последний матч дома против «Барселоны» со счетом 1:2, клуб вылетел из Кубка Испании. Однако в случае победы над «Эспаньолом» у мадридского клуба будет шанс приблизиться к третьей строчке в таблице.

Информация для ставок

«Райо» выиграл в трех из последних пяти матчей

«Эспаньол» проиграл в трех из последних пяти матчей

«Эспаньол» забил 32 мяча в нынешнем сезоне — один из лучших показателей турнира

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Эспаньола» в один мяч или ничью по коэффициенту 1.74.

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