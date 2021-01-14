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«Эйпен» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.01.2021)

14 января 2021, 04:20

«Эйпен» и «Андерлехт» встретятся в рамках 20-го тура Про-Лиги. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.773.851.94
Fonbet Live! 1.13 6.60 87.00
Лига ставок 3.50 3.45 2.02

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в городе Эйпен, букмекеры считают гостей. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Андерлехта» за коэффициент 2,02. Заключить пари на то, что домашнюю победу оформит «Эйпен», можно за 3.55, ничья котируется в 3,60.

БК предлагает сделать прогноз на тотал матча больше 2,0 голов с возможным возвратом с коэффициентом 1.40, меньше – 2.80.

Форма команд

«Эйпен» в предыдущих двух матчах сыграл в ничью с «Остенде» (0:0) и победил «Серкль Брюгге» (2:1), чем улучшил свои позиции в турнирной таблице. Команда в 20 сыгранных матчах набрала 24 очка и занимает 13-е место.

«Андерлехт», проиграв «Оуд-Хеверли» (0:1), пропустил клуб из Лёвена на четвертое место. Команда бывшего защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани набрала в этом сезоне 32 очка, это на 10 пунктов меньше, чем у прошлогоднего чемпиона и нынешнего лидера Про-Лиги «Брюгге».

Информация для ставок

  • «Эйпен» занимает второе место с конца по количеству набранных очков дома — девять
  • В 12 очных встречах клубов лишь однажды побеждала гостевая команда
  • «Андерлехт» выиграл 2 из 12 последних выездных матчей

Прогноз

Нас ждёт встреча двух команд, которых в последних матчах явно лихорадит. «Андерлехт» ещё не потерял шансы на чемпионство. Однако команда мало забивает в последнее время, а «Эйпен», наоборот, результативно проводит свои матчи.

Предлагаем сделать ставку на двойной исход, а именно 1Х «Эйпен» с коэффициентом 1.79 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.773.851.94
Fonbet Live! 1.13 6.60 87.00
Лига ставок 3.50 3.45 2.02
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shlomo
shlomo
14 января в 11:39
Андерлехт не проиграет
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