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«Фенербахче» — «Кайсериспор»: прогноз на матч турецкого чемпионата (25.01.2021)

25 января 2021, 11:34

В 21-м туре чемпионата Турции «Кайсериспор» приедет в гости к одному из лидеров нынешнего сезона «Фенербахче».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.408.04
Fonbet Live! 1.10 8.50 37.00
Мелбет 1.35 5.43 8.89
Лига ставок 1.40 4.70 7.00

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.36. В случае победы «Кайсериспора» зайдет коэффициент 8.6. Ничью можно выбрать за 5.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 за ТБ 3 и ТМ 3 за 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.79.

Форма команд

«Фенербахче» каждый год является претендентом на чемпионство в своей стране и одним из лидеров турнира. Команда располагается на 2-м месте и отстает на 2 пункта от своего вечного соперника «Бешикташа». В последнем туре «черно-желтые» не смогли справиться с обороной «Сивасспора», матч закончился вничью (1:1).

«Кайсериспор» занимает 17-е место в таблице, однако для команды не все так печально. Еще совсем недавно они были в зоне вылета, но 3 победы в 5 последних матчах существенно подняли их на несколько строчек. Команда находится в хорошем расположении духа и готова дальше бороться за сохранение прописки в чемпионате.

Информация для ставок

• «Кайсериспор» проиграл три из четырех последних выездных матчей
• «Фенербахче» не проигрывает в чемпионате уже 7 матчей
• В пяти последних домашних встречах с «Кайсериспором» хозяева забивали не менее 2 мячей
• Четыре из пяти последних матчей между командами заканчивались с исходом ТМ 2.5

Прогноз

Однозначным фаворитом в этой встрече называют «Фенербахче». Хозяева постараются со стартового свистка игры показать свое преимущество и решить исход поединка задолго до конца. Предлагаем поставить на победу «Фенербахче» в 1-м тайме. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.408.04
Fonbet Live! 1.10 8.50 37.00
Мелбет 1.35 5.43 8.89
Лига ставок 1.40 4.70 7.00
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
25 января в 12:33
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кайсериспор»
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