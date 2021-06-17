«Феникс» — «Серрито». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (18.06.2021)

«Феникс» сыграет дома против «Серрито» в рамках 6-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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1 : 2
76’
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Феникс» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Серрито» представлена коэффициентом 2.8.
Форма команд
«Феникс» с 7 баллами в активе находится на 9-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Клуб забил 5 голов и пропустил 5 мячей.
«Серрито» набрал 5 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб одержал 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В этом сезоне команда забила пять голов и пропустила шесть мячей. «Серрито» начал сезон с уверенной победы над «Ривер Плейт» (3:1), однако не смог развить успех, забив лишь 2 гола в последующих 4 матчах.
Информация для ставок
- «Феникс» выиграл два матча из последних пяти
- «Серрито» не побеждает четыре игры кряду
- «Феникс» еще не проигрывал в этом сезоне на своем поле
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют, и тотал поединка 2.5, по коэффициенту 1.98. Также стоит присмотреться к ставке на то, что «Феникс» победит с разницей в один или два мяча по коэффициенту 2.75.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 1.75 в матче «Рентистас» — «Монтевидео Сити Торке».