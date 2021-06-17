«Феникс» — «Серрито». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (18.06.2021)

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вчера, 06:49

«Феникс» сыграет дома против «Серрито» в рамках 6-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Феникс» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Серрито» представлена коэффициентом 2.8.

Форма команд

«Феникс» с 7 баллами в активе находится на 9-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Клуб забил 5 голов и пропустил 5 мячей.

«Серрито» набрал 5 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб одержал 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В этом сезоне команда забила пять голов и пропустила шесть мячей. «Серрито» начал сезон с уверенной победы над «Ривер Плейт» (3:1), однако не смог развить успех, забив лишь 2 гола в последующих 4 матчах.

Информация для ставок

«Феникс» выиграл два матча из последних пяти

«Серрито» не побеждает четыре игры кряду

«Феникс» еще не проигрывал в этом сезоне на своем поле

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют, и тотал поединка 2.5, по коэффициенту 1.98. Также стоит присмотреться к ставке на то, что «Феникс» победит с разницей в один или два мяча по коэффициенту 2.75.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 1.75 в матче «Рентистас» — «Монтевидео Сити Торке».