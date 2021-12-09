«Фейеноорд» — «Маккаби». Прогноз на матч Лиги конференций (09.12.2021)

1639053114

сегодня, 15:31

9 декабря 2021 года состоится матч очередного тура группового этапа Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Маккаби». Новый турнир от УЕФА продолжает радовать болельщиков, этот матч — лишнее доказательство, что здесь есть, на что посмотреть.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Фейеноорд». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.40, а победа гостей идёт по коэффициенту 6.00.

Дополнительная ставка на игре — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Фейеноорд» находится на первой строчке в турнирной таблице группы Е. У команды 11 баллов. Клуб выиграл три поединка, дважды играл вничью и ни разу не проигрывал. Всего у «Фейеноорда» девять забитых и пять пропущенных мячей. В последних играх нидерландский коллектив сыграл вничью со «Славией» из Праги, а также дважды победил «Унион» из Берлина.

«Маккаби» замыкает турнирную таблицу в своей группе. У клуба четыре пункта, одна победа, одна ничья и три поражения. Коллектив забил один гол и пропустил пять мячей. В последних играх у «Маккаби» ничего не получается. Этот футбольный клуб уступил «Униону» из Берлина, а также проиграл «Славии» и обыграл ее в одном из поединков с минимальным счетом.

Информация для ставок

«Маккаби» выиграл три матча подряд

«Фейеноорд» не проигрывает 11 игр кряду

У «Маккаби» 12 забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.50. Эта ставка может сыграть, так как «Маккаби» в последнее время очень много забивает, а «Фейеноорд» и не собирался сбавлять обороты в плане забитых мячей. Оба клуба часто выдают результативные поединки.