Финляндия – Казахстан. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются финские футболисты. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной Казахстана оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Сборная Финляндии на данный момент набрала 12 баллов и занимает третье место, уступая лидерам уже четыре очка. К тому же, коллектив обходит Казахстан только по дополнительным показателям и нуждается в победе, чтобы сохранить шансы хотя бы на второе место в группе. В прошлом туре сборная Финляндии крупно уступила на выезде Словении (0:3), а ранее уступила на своем поле Дании (0:1).

Казахстан показывает хорошие результаты в этой квалификации, но шансов зацепиться за путевку на Евро 2024 очень мало. В активе команды 12 очков и очень сложный выездной матч против прямого конкурента. В такой ситуации только победа вернет казахских футболистов к реальным возможностям изменить ситуацию. Два последних матча сборной Казахстана завершились поражением от Дании (1:3) и победой над Северной Ирландией (1:0).

Информация для ставок

Казахстан выиграл четыре из шести последних матчей в рамках квалификации

Четыре из пяти последних матчей Финляндии на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»

Финляндия выиграла пять последних матчей у сборной Казахстана

Прогноз

Предполагаем, что у Финляндии не будет проблем в этой встрече и они наберут три балла в копилку турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.