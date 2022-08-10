«Фиорентина» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (14.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на успех «Кремонезе» можно по 7.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.9.
|
- : -
14 августа 2022, 19:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Фиалки» провели лучший сезон за последнее время и по его итогам смогли пробиться в Лигу Конференций. Команде необходимо снова добывать опыт еврокубков, который поможет футболистам и во внутреннем первенстве. Предстоящий матч с новичком Серии А рассматривается болельщиками исключительно как возможные три очка. В прошлом товарищеском поединке «Фиорентина» уступила «Бетису» (1:3), а ранее сыграла вничью со сборной Катара (0:0).
«Кремонезе» только в этом году вышел в Серию А, и команда уже на старте турнира ждет масса испытаний. Чтобы сохранить место в элитном дивизионе коллективу требуется цепляться за очки во всех матчах, где это возможно, ведь конкуренция в этом году будет очень высокая. В прошлом матче кубка Италии «Кремонезе» обыграл «Тернану» (3:2), а в товарищеской встрече уступил «Вероне» (3:4).
Информация для ставок
- «Фиорентина» не может выиграть уже три матча подряд
- Пять из шести последних матчей «Кремонезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Кремонезе» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» забивала в восьми из десяти домашних поединков за последнее время
Прогноз
«Фиорентина» на своем стадионе в поединке с новичком Серии А обязана побеждать и набирать первые три очка в турнирную таблицу, которые потом обязательно пригодятся клубу на более поздних стадия турнира. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.