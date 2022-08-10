«Фиорентина» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (14.08.2022)

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сегодня, 11:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на успех «Кремонезе» можно по 7.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Фиалки» провели лучший сезон за последнее время и по его итогам смогли пробиться в Лигу Конференций. Команде необходимо снова добывать опыт еврокубков, который поможет футболистам и во внутреннем первенстве. Предстоящий матч с новичком Серии А рассматривается болельщиками исключительно как возможные три очка. В прошлом товарищеском поединке «Фиорентина» уступила «Бетису» (1:3), а ранее сыграла вничью со сборной Катара (0:0).

«Кремонезе» только в этом году вышел в Серию А, и команда уже на старте турнира ждет масса испытаний. Чтобы сохранить место в элитном дивизионе коллективу требуется цепляться за очки во всех матчах, где это возможно, ведь конкуренция в этом году будет очень высокая. В прошлом матче кубка Италии «Кремонезе» обыграл «Тернану» (3:2), а в товарищеской встрече уступил «Вероне» (3:4).

Информация для ставок

«Фиорентина» не может выиграть уже три матча подряд

Пять из шести последних матчей «Кремонезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кремонезе» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» забивала в восьми из десяти домашних поединков за последнее время

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе в поединке с новичком Серии А обязана побеждать и набирать первые три очка в турнирную таблицу, которые потом обязательно пригодятся клубу на более поздних стадия турнира. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.