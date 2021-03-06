«Фиорентина» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

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06 марта 2021, 00:21

«Фиорентина» в 26-м туре итальянской Серии А примет аутсайдера чемпионата «Парму». Матч состоится 7 марта. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на исход данной встречи.

Ставки букмекеров

Команда из Флоренции считается фаворитом в игре, что подтверждают букмекеры, ведь коэффициент на победу хозяев – 1.95. Рискнуть и взять победу «Пармы» можно за 4.2, а выбрать ничью предлагают с коэффициентом 3.5.

Команды достаточно нестабильны в контексте количества забитых мячей, поэтому ТБ 2,5 идет за 2.07, несильно отличается от ТМ 2,5 — 1.81.

Форма команд

«Фиорентина» проводит очень невыразительный сезон и идет на 15-м месте в таблице. Команду от зоны вылета отделяют всего 5 очков. Если подопечные Пранделли не соберутся с силами и не начнут показывать высокие результаты, их наверняка ждет нервная концовка чемпионата. В прошлом туре «Фиорентина» проиграла дома «Роме» (1:2), а несколькими днями ранее минимально уступила «Удинезе» (0:1).

«Парма» занимает предпоследнее место в таблице Серии А, надежда на сохранение места в сильнейшей лиге Италии тает с каждым туром. Коллектив давно не побеждает, в лучшем случае довольствуясь ничьими. В прошлом туре «Парма» проиграла лидеру чемпионата «Интеру» (1:2), а на прошлой неделе сыграла вничью со «Специей» (2:2).

Информация для ставок

«Парма» не выигрывает уже 16 матчей в Серии А

Четыре из пяти последних встреч между коллективами закончились тоталом меньше 2,5 мячей

«Фиорентина» проиграла четыре матча из пяти последних

«Фиорентина» забила 26 мячей в 25 турах — один из худших показателей в Серии А

Прогноз

Команды не отличаются большой результативностью, этот матч стоит ожидать низовым. Скорее всего, исход матча решит одна ошибка. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.81.

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