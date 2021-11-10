«Форталеза» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 18:21

11 ноября 2021 года «Форталеза» примет «Сан-Паулу» на стадионе «Кастелао» в Форталезе. Игра пройдет в рамках 31-го тура бразильской Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Форталеза». Поставить на победу бразильского клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.05, а победа гостей идёт по коэффициенту 3.15.

Дополнительная ставка на этот матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Форталеза» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 48 баллов. Команда выиграла 14 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в десяти матчах. У «Форталезы» 39 забитых и 33 пропущенных гола. В последних матчах бразильский коллектив проиграл «Коринтиансу», а также уступил «Америке» и выиграл у «Атлетико Паранаэнсе».

«Сан-Паулу» в нынешнем сезоне находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе бразильского клуба 37 пунктов. Команда выиграла восемь матчей, 13 раз играла вничью и проиграла в девяти поединках. У «Сан-Паулу» 23 забитых и 28 пропущенных мячей. В последних матчах бразильский коллектив уступил «Баие», а также выиграл у «Интернасьонала» и проиграл «Брагантино».

Информация для ставок

«Сан-Паулу» проиграл два матча из последних пяти

У «Форталезы» три поражения кряду

«Сан-Паулу» забил один мяч за последние три матча

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Сан-Паулу» не проиграет по коэффициенту 3.30. «Форталеза» находится в очень плохой форме, «Сан-Паулу» играет чуть лучше. Гости забивают чаще хозяев, именно поэтому не стоит в этом поединке ждать голов сразу от двух команд.