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«Фортуна» — «Шальке-04». Прогноз на матч второй Бундеслиги (13.02.2022)

вчера, 16:23

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Шальке-04» по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Фортуны» будет стоить 3.15, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.69.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.273.482.30
Мелбет 3.24 3.34 2.28

Вероятность низового матча составляет 1.92 (ТМ 2.5). Результативный матч команд (ТБ 2.5) оценивается по 1.88.

Форма команд

«Шальке-04» находится в хорошей физической форме и не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате подряд. Перед стартом очередного тура клуб из Гельзенкирхена занимает пятое место, набрав 37 очков и отстает от лидера всего на два пункта. В предстоящем матче с аутсайдером второй Бундеслиги, команда приложит все усилия для победы, чтобы не выпадать из борьбы за повышение в классе. Два последние тура закончились для «Шальке-04» победами над «Ян» Регенсбург (2:1) и «Эрцгебирге» (5:0).

«Фортуна» разочаровывает своих болельщиков и даже опустилась в зону вылета второй Бундеслиги. Коллектив не может набрать очки несколько матчей подряд и нуждается в серьезных изменениях. Клуб имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (23:30), что говорит о проблемах в оборонительной линии. В прошлом туре чемпионата «Фортуна» из Дюссельдорфа проиграла на выезде «Хольштайн» (0:1), а ранее минимально уступила «Нюрнбергу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Фортуна» проиграла шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Семь из десяти выездных матчей «Шальке-04» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Шальке-04» не знает поражений уже семь матчей подряд

Прогноз

«Шальке-04» нашел свою игру и теперь старается забирать победы в каждом поединке. Мы предполагаем, что в этой встрече гости будут играть более остро и смогут превратить свое преимущество в забитые мячи. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шальке-04» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.26.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.44 1.97 1.92 1.57 2.51
Мелбет 2.02 1.88
Все комментарии
puzzt4w8vyy7
puzzt4w8vyy7
вчера в 20:55
Футбольный клуб «Шальке-04» выиграет матч.
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