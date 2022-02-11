«Фортуна» — «Шальке-04». Прогноз на матч второй Бундеслиги (13.02.2022)

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вчера, 16:23

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Шальке-04» по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Фортуны» будет стоить 3.15, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.69.

Вероятность низового матча составляет 1.92 (ТМ 2.5). Результативный матч команд ( ТБ 2.5) оценивается по 1.88.

Форма команд

«Шальке-04» находится в хорошей физической форме и не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате подряд. Перед стартом очередного тура клуб из Гельзенкирхена занимает пятое место, набрав 37 очков и отстает от лидера всего на два пункта. В предстоящем матче с аутсайдером второй Бундеслиги, команда приложит все усилия для победы, чтобы не выпадать из борьбы за повышение в классе. Два последние тура закончились для «Шальке-04» победами над «Ян» Регенсбург (2:1) и «Эрцгебирге» (5:0).

«Фортуна» разочаровывает своих болельщиков и даже опустилась в зону вылета второй Бундеслиги. Коллектив не может набрать очки несколько матчей подряд и нуждается в серьезных изменениях. Клуб имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (23:30), что говорит о проблемах в оборонительной линии. В прошлом туре чемпионата «Фортуна» из Дюссельдорфа проиграла на выезде «Хольштайн» (0:1), а ранее минимально уступила «Нюрнбергу» (0:1).

Информация для ставок

«Фортуна» проиграла шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Семь из десяти выездных матчей «Шальке-04» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Шальке-04» не знает поражений уже семь матчей подряд

Прогноз

«Шальке-04» нашел свою игру и теперь старается забирать победы в каждом поединке. Мы предполагаем, что в этой встрече гости будут играть более остро и смогут превратить свое преимущество в забитые мячи. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шальке-04» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.26.