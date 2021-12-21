«Марсель» — «Реймс». Прогноз на матч французской Лиги 1 (22.12.2021)

1640035159

21 декабря 2021, 00:19

«Марсель» и «Реймс» сойдутся в очном противостоянии в рамках очередного тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

«Марсель» считается фаворитом грядущего противостояния. Компания Фонбет предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.73. Вероятность ничейного эксперты оценили в 3.70, а победа «Реймса» доступна по котировке 5.20.

Что касается голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) голов можно взять по коэффициенту 1.73, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

К предстоящей игре «Марсель» подходит на серии из трех победных матчей. В Лиге Европы команда победила «Локомотив», завоевав путевку в Лигу конференций УЕФА . В минувшем туре чемпионата Франции южане справились в гостях со «Страсбуром» (2:0), а в кубке они легко победили «Коннет» (4:1). В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» обосновался на втором месте, но преимущество над третьим «Ренном» у подопечных Хорхе Сампаоли минимальное.

«Реймс» тоже успешно провел последние игры чемпионата. «Красно-белые» добились трех побед в четырех прошлых турах, обыграв «Клермон» (1:0), «Лион» (2:1) и «Сент-Этьен» (0:2), а единственное поражение в данной серии было зафиксировано в противостоянии с «Анже» (1:2). Благодаря этим успехам «Реймс» расположился на 14-м месте в общем зачете, увеличив отрыв от зоны прямого вылета до семи очков.

Информация для ставок

«Марсель» не пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей Лиги 1

В 7 из последних 8 поединков «Марселя» в чемпионате прошла ставка ТМ(2,5)

Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 4 прошлых встречах на поле «Марселя»

Прогноз

Предстоящий поединок вряд ли получится богатым на голы. «Марсель» надежно оборонялся в минувших турах Лиги 1, а «Реймс» в гостевых матчах чемпионата действует в прагматичном стиле. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.73 в БК Фонбет.