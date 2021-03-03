«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2021)

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вчера, 17:08

«Фулхэм» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

По мнению букмекерских контор, фаворитом противостояния является «Тоттенхэм», на его победу можно поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивают в 3.57, а победу «Фулхэма» в 3.60.

Форма команд

«Фулхэм» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у «дачников» 21 забитый мяч и 32 пропущенных. Команда выиграла четыре поединка, 11 раз сыграла вничью и столько же раз проиграла. Последние матчи «Фулхэм» проводит неплохо, есть шанс на выход из подвала турнирной таблицы.

«Тоттенхэм» очень хорошо начал этот сезон, но не смог продолжить играть в таком же духе. Сейчас клуб идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. Команда выиграла 11 матчей, шесть раз сыграла вничью и проиграла восемь поединков. Клуб забил 41 мяч и пропустил 27.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл три матча из последних пяти

«Фулхэм» не проигрывает в пяти матчах кряду

У «Тоттенхэма» пять побед в гостевых матчах из двенадцати

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют — коэффициент 1.82. «Тоттенхэм» является фаворитом. «Шпоры» могут навязать свою игру, португальский наставник лондонского клуба захочет ответить всем своим недоброжелателям и победить в матче.

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