«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2021)

«Фулхэм» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекерских контор, фаворитом противостояния является «Тоттенхэм», на его победу можно поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивают в 3.57, а победу «Фулхэма» в 3.60.
Форма команд
«Фулхэм» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у «дачников» 21 забитый мяч и 32 пропущенных. Команда выиграла четыре поединка, 11 раз сыграла вничью и столько же раз проиграла. Последние матчи «Фулхэм» проводит неплохо, есть шанс на выход из подвала турнирной таблицы.
«Тоттенхэм» очень хорошо начал этот сезон, но не смог продолжить играть в таком же духе. Сейчас клуб идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. Команда выиграла 11 матчей, шесть раз сыграла вничью и проиграла восемь поединков. Клуб забил 41 мяч и пропустил 27.
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл три матча из последних пяти
- «Фулхэм» не проигрывает в пяти матчах кряду
- У «Тоттенхэма» пять побед в гостевых матчах из двенадцати
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют — коэффициент 1.82. «Тоттенхэм» является фаворитом. «Шпоры» могут навязать свою игру, португальский наставник лондонского клуба захочет ответить всем своим недоброжелателям и победить в матче.
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