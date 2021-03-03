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«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2021)

вчера, 17:08

«Фулхэм» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.023.632.01
Fonbet 3.90 3.55 2.00
Мелбет 3.98 3.66 2.03
BetBoom 3.93 3.58 2.01

Ставки букмекеров

По мнению букмекерских контор, фаворитом противостояния является «Тоттенхэм», на его победу можно поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивают в 3.57, а победу «Фулхэма» в 3.60.

Форма команд

«Фулхэм» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у «дачников» 21 забитый мяч и 32 пропущенных. Команда выиграла четыре поединка, 11 раз сыграла вничью и столько же раз проиграла. Последние матчи «Фулхэм» проводит неплохо, есть шанс на выход из подвала турнирной таблицы.

«Тоттенхэм» очень хорошо начал этот сезон, но не смог продолжить играть в таком же духе. Сейчас клуб идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. Команда выиграла 11 матчей, шесть раз сыграла вничью и проиграла восемь поединков. Клуб забил 41 мяч и пропустил 27.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» проиграл три матча из последних пяти
  • «Фулхэм» не проигрывает в пяти матчах кряду
  • У «Тоттенхэма» пять побед в гостевых матчах из двенадцати

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют — коэффициент 1.82. «Тоттенхэм» является фаворитом. «Шпоры» могут навязать свою игру, португальский наставник лондонского клуба захочет ответить всем своим недоброжелателям и победить в матче.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Беневенто» — «Верона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.023.632.01
Fonbet 3.90 3.55 2.00
Мелбет 3.98 3.66 2.03
BetBoom 3.93 3.58 2.01
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:40
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)
shlomo
shlomo
вчера в 18:02, ред.
ШПОРЫ ЗАБЕРУТ ТОЛЬКО ОДНО ОЧКО
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