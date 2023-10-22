«Галатасарай» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

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вчера, 17:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают мюнхенский клуб. Коэффициент на победу «Баварии» составляет 1.45. Поставить на «Галатасарай» можно по 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Галатасарай» неплохо стартовал в Лиге Чемпионов и после двух туров имеет в своем активе четыре балла, уступая «Баварии» два пункта. На своем поле турки постараются сыграть разумно и сдержанно, ведь предлагать «Баварии» встречные курсы могут решиться всего несколько клубов в Европе. В прошлом матче чемпионата Турции «Галатасарай» обыграл в принципиальном встрече «Бешикташ» (2:1), а ранее на выезде одолел «Антальяспор» (2:0).

«Бавария» идет среди лидеров Бундеслиги и единолично возглавляет свою группу в Лиге Чемпионов. В прошлом туре мюнхенский клуб был близок к потере очков, но смог добыть победу и теперь с турецким соперником будет играть гораздо ответственнее. Гости приехали за победой, но при сумасшедшей поддержке соперника на чужом стадионе за нее придется побороться. Два последних матча «Баварии» завершились уверенными победами над «Майнцом» (3:1) и «Фрайбургом» (3:0).

Информация для ставок

«Галатасарай» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» одержала девять побед в десяти последних выездных поединках при одной ничьей

13 последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и играют в открытый футбол. Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет результативным и интересным для болельщиков. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08.