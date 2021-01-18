«Гамбург» — «Оснабрюк». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.01.2021)

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18 января 2021, 16:24

В 16-м туре Второй Бундеслиги Германии состоится матч «Гамбург» — «Оснабрюк». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на игру, которая пройдет 18 января 2021 года.

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров хозяева идут очевидным фаворитом поединка. Компания Бетсити предложила за победу «Гамбурга» коэффициент 1.59. Шансы «Оснабрюка» взять три очка оцениваются в 5.70, а ничья идет за 4.10.

Ставки на результативность букмекеры принимают по таким котировкам: тотал больше 2,5 голов – 1.71, меньше – 2.26.

Форма команд

«Гамбург» третий сезон кряду пытается взять штурмом вторую Бундеслигу и вернуться в элиту немецкого футбола. В отличие от прошлых кампаний, в этой у команды наблюдается стабильность и отсутствие регулярных осечек.

На данный момент «динозавры» располагаются на второй строчке в турнирной таблице, с отставанием от «Бохума» на два очка. У «Гамбурга» на один проведенный матч меньше, поэтому клуб вернет себе лидерство, если победит. В прошлом туре чемпионата хозяева разделили очки в гостях «Нюрнбергом» (1:1).

«Оснабрюк» — это середняк второй лиги Германии. Команда имеет в своём активе 22 очка и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Потенциально «фиолетовые» могут прибавить и настигнуть Топ-3, от которого они отстают на восемь очков.

9 января «Оснабрюк» потерпел пятое поражение в сезоне (третье за последние пять туров). Неудачным для команды оказался домашний поединок против «Вюрцбургер Кикерс» (2:3).

Информация для ставок

· «Гамбург» выиграл два последних матча на своем поле с общим счетом 7:1

· «Оснабрюк» проиграл три из пяти прошлых выездных матчей

· В четырех из пяти последних матчей «Гамбурга» на домашней арене прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Гамбург» мотивирован вернуть себе лидерство в турнирной таблице. Для этого «динозаврам» нужно переиграть соперника, которого откровенно лихорадит.

Учитывая мотивацию хозяев, предлагаем сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Бетсити.