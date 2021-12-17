«Гамбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 21:53

В 18-м туре второй Бундеслиги «Гамбург» ждет в гости «Шальке-04». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Шальке-04» оценивается в 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Гамбург» благодаря последним результатам вышел уже на третью позицию и набрал 29 очков. Коллектив не смог в прошлом сезоне пробиться в Бундеслигу, но попытается исправить свои ошибки уже в этом. Матч с «Шальке-04» принципиальный не только с точки зрения статуса коллективов, но и с турнирной позиции, ведь у клубов одинаковое количество очков. В последних матчах «Гамбург» обыграл на своем поле «Ганзу» (3:0) и минимально уступил «Ганноверу» (0:1).

«Шальке-04» перед стартом очередного тура занимает четвертое место с 29 очками и отстает от лидера на семь пунктов. Коллектив имеет хорошие шансы побороться за возвращение в первую Бундеслигу уже в следующем футбольном году, но для этого необходимы более стабильные результаты. В прошлом поединке второй Бундеслиги «Шальке-04» уверенно выиграл у «Нюрнберга» (4:1), а ранее уступил «Санкт-Паули» (1:2).

Информация для ставок

«Гамбург» проиграл один матч из десяти последних матчей, а «Шальке-04» проиграл в четырех встречах

«Шальке-04» забил только два мяча в последних четырех поединках на выезде

Пять из семи последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Гамбург» выиграл три из пяти домашних матчей с «Шальке-04» за последнее время

Прогноз

«Шальке-04» в последнее время очень неуверенно выступает на выезде. В матче против равного соперника шансов на положительный результат у команды крайне мало. Предлагаем сделать ставку на победу «Гамбурга» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.