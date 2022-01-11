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«Ганза» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (14.01.2022)

вчера, 16:36

Ставки букмекеров

Букмекеры называют небольшим фаворитом хозяев поля и на победу «Ганзы» коэффициент составляет 2.55. Выбрать победителем «Ганновер» можно по коэффициенту 2.75. На ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.492.70
Фонбет 2.55 3.40 2.75
Мелбет 2.59 3.52 2.64
1XBET 2.59 3.52 2.64
BetBoom 2.54 3.36 2.76

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Ганновер» не радует болельщиков хорошими результатами и находится очень близко от зоны вылета. Коллектив идет на 15 месте с 20 набранными очками и имеет запас всего в три балла от ближайшего конкурента. Клуб забил всего 14 мячей, что является худшим результатом во второй Бундеслиге, поэтому тренерскому штабу следует поработать над реализацией. В двух прошлых встречах чемпионата «Ганновер» проиграл «Вердеру» (1:4) и оказался сильнее «Ингольштадта» (2:1).

«Ганза» также не отличается стабильной игрой и имеет такое же количество баллов, как у нынешнего оппонента. Команда не может выиграть несколько матчей подряд в чемпионате и если ситуация не улучшится, то она может опуститься в зону вылета, что вряд ли порадует поклонников клуба. В прошлом матче «Ганза» сыграла вничью с «Карлсруэ» (2:2), а ранее крупно проиграла «Гамбургу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Ганза» не побеждает в чемпионате уже шесть поединков подряд
  • «Ганновер» выиграл только три выездных матча из десяти последних
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ганновер» выиграл пять из десяти последних противостояний с «Ганзой»

Прогноз

«Ганза» попытается сохранить место во второй Бундеслиге по итогам сезона и предстоящий матч является отличным шансом, чтобы набрать очки. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.41 2.00 1.88 1.58 2.48
Мелбет 1.97 1.92
1XBET 1.97 1.92
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:27
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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