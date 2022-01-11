«Ганза» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (14.01.2022)

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вчера, 16:36

Ставки букмекеров

Букмекеры называют небольшим фаворитом хозяев поля и на победу «Ганзы» коэффициент составляет 2.55. Выбрать победителем «Ганновер» можно по коэффициенту 2.75. На ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Ганновер» не радует болельщиков хорошими результатами и находится очень близко от зоны вылета. Коллектив идет на 15 месте с 20 набранными очками и имеет запас всего в три балла от ближайшего конкурента. Клуб забил всего 14 мячей, что является худшим результатом во второй Бундеслиге, поэтому тренерскому штабу следует поработать над реализацией. В двух прошлых встречах чемпионата «Ганновер» проиграл «Вердеру» (1:4) и оказался сильнее «Ингольштадта» (2:1).

«Ганза» также не отличается стабильной игрой и имеет такое же количество баллов, как у нынешнего оппонента. Команда не может выиграть несколько матчей подряд в чемпионате и если ситуация не улучшится, то она может опуститься в зону вылета, что вряд ли порадует поклонников клуба. В прошлом матче «Ганза» сыграла вничью с «Карлсруэ» (2:2), а ранее крупно проиграла «Гамбургу» (0:3).

Информация для ставок

«Ганза» не побеждает в чемпионате уже шесть поединков подряд

«Ганновер» выиграл только три выездных матча из десяти последних

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ганновер» выиграл пять из десяти последних противостояний с «Ганзой»

Прогноз

«Ганза» попытается сохранить место во второй Бундеслиге по итогам сезона и предстоящий матч является отличным шансом, чтобы набрать очки. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55.