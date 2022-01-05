«Гизиантеп» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (08.01.2022)

1641375988

05 января 2022, 12:46

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютного преимущества не имеет ни один из клубов. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.38. Ничью предлагают по коэффициенту 3.58.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.83. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Газиантеп» радует болельщиков своей беспроигрышной серией и результатами в целом. Команда в последних поединках перед перерывом обыграла в рамках кубка страны «Бурсаспор» в серии пенальти, а так также в чемпионате страны «Ризеспор» и «Аланьяспор» (1:0) и (2:1) соответственно.

«Фатих Карагюмрюк» также имеет беспроигрышную серию и также преодолел стадию 1/16 финала кубка Турции. Коллектив сражался с «Бодрумспором» и без проблем разгромил соперника со счетом (4:0). В чемпионате сыграл с «Аланьяспором» и «Фенербахче» и расписал с ними ничьи с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Газиантепа» составляет пять матчей, «Фатих Карагюмрюка» — четыре

Две минувшие очные встречи завершились победой «Фатих Карагюмрюка»

Последние пять домашних поединков «Газиантепа» завершились результатом «обе забьют»

«Фатих Карагюмрюк» забивает на выезде в шести играх кряду

Прогноз