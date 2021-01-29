«Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз на матч чемпионата Турции (29.01.2021)

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29 января 2021, 13:46

В 22-м туре чемпионата Турции нас ждет довольно интересная вывеска. «Галатасарай» приедет в гости к «Газиантепу» за победой. Предлагаем вам прогноз и обзоры ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 1.9, в то время как победа «Газиантепа» будет стоить 3.76. В случае ничьи между командами сыграет коэффициент 3.85.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей за 2.04 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.78.).

Форма команд

Один из самых известных по всей Европе турецкий клубов «Галатасарай» располагается на третьей строчке чемпионата. Команда очень уверенно и результативно играет дома и гораздо хуже показывает себя в выездных противостояниях. «Галатасарай» в чемпионате одержал две победы подряд над «Йени Малатьяспором» (0:1) и «Денизлиспором» (6:1).

Не все болельщики и эксперты ожидали увидеть «Газиантеп» так высоко. Команда идет на четвертом месте и отстает от «Галатасарая» на 4 пункта. Однако в последних двух турах коллектив смог добыть всего одно очко. После поражения от «Ризеспора» (3:0), команда разошлась миром с «Хатаяспором» (1:1).

Информация для ставок

В трех из четырех встреч между командами было забито не менее четырех мячей за игру.

За последние четыре встречи «Газиантеп» смог победить только в одной.

«Галатасарай» победил в двух из пяти выездных матчей в чемпионате за последние два месяца.

«Галатасарай» забивает в среднем по 2 гола за матч в нынешнем сезоне.

Прогноз

Обе команды на данном этапе находятся в оптимальной форме и достойны друг друга. Предлагаем в итоге остановить свой выбор на «Галатасарае». Команде нельзя отпускать далеко «Бешикташ» и «Фенербахче», а также они обладают большим опытом, который очень важен в таких встречах. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.