«Гент» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (08.03.2021)

1615196253

вчера, 12:37

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 29-й тур чемпионата Бельгии. «Гент» ждет в гости «Остенде». Встреча состоится 8 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.78. Победа «Остенде» оценивается в 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Гент» не проигрывает уже несколько матчей, но в основном играет вничью. Команда потеряла реальные шансы на попадание в еврокубки и сейчас доигрывает сезон. В прошлом туре «Гент» сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1), а несколькими днями ранее разгромил «Мускрон» (4:0).

«Остенде» стал настоящим открытием этого сезона. Команда сейчас идет на четвертом месте и борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Коллектив играет достаточно стабильно и может стать настоящей проблемой для любой команды. В двух последних матчах «Остенде» выиграл у «Мехелена» (2:0) и сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1).

Информация для ставок

«Гент» проиграл лишь один матч из последних десяти во всех турнирах

Девять из десяти матчей «Остенде» заканчивались исходом «обе забьют»

«Гент» забивает пять домашних матчей подряд

В четырех из пяти матчей между командами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на то, что букмекеры отдают предпочтение хозяевам, обыграть «Остенде» будет не так уж просто. Гости более мотивированы и попытаются выполнить свою задачу минимум – не проиграть в этом поединке. Сделать ставку на Х2 «Остенде» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.04.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Челси» — «Эвертон».