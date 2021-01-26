«Гент» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.01.2021)

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26 января 2021, 16:25

В 22-м туре чемпионата Бельгии «Гент» принимает дома «Сент-Трюйден». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 27 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в этом матче естественно принято считать «Гент», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.60. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 5.50, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.10.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.08.

Форма команд

«Гент» сейчас не выглядит так убедительно, как привыкли их болельщики. В команде много разногласий, и от этого последнее время страдают результаты клуба. Однако в последнее время атмосфера в «Генте» улучшается. Этому свидетельствует последняя победа в чемпионате над «Хеверли-Лувен» (3:0). «Гент» занимает непривычное для себя 10-е место и уступает лидеру «Брюгге» 21 очко.

«Сент-Трюйден» располагается еще ниже, на 15-й строчке. Команда ведет борьбу за выживание в высшей лиге Бельгии, и каждое очко им идет на вес золота. В последнем туре команда дома проиграла «Мускрону» (0:2), а несколько ранее с тем же счетом обыграли «Кортрейк».

Информация для ставок

«Гент» в последних пяти матчах лишь один раз одержал победу

«Сент-Трюйден» победил в трех из пяти последних матчей в чемпионате

В четырех из пяти последних очных встреч команд «Гент» одержал победу

3 из 4 последних матчей между командами заканчивались с исходом ТБ 2,5

Прогноз

«Гент» постепенно оправляется от небольшого кризиса и начинает набирать очки. В этой ситуации «Сент-Трюйдену» будет очень сложно что-либо противопоставить своему сопернику.

Рекомендуем остановить свой выбор на победе хозяев. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.60.

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