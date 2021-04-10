«Гент» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.04.2021)

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вчера, 05:09

В 33-м туре чемпионата Бельгии «Гент» примет у себя «Шарлеруа». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.66. Ничейный исход оценивается в 4.1. Также можно сделать ставку на победу «Шарлеруа» по коэффициенту 4.9.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.67 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» котируется в 1.68.

Форма команд

«Гент» занимает 10-е место в чемпионате. Коллектив на одно очко опережает «Шарлеруа» и на 2 балла отстает от восьмого места, которое дает путевку в плей-офф за выход в еврокубки. В прошлом матче «Гент» уступил «Стандарду» (1:2), а немного ранее минимально обыграл на своем поле «Серкль Брюгге» (1:0).

«Шарлеруа» давно не выигрывает в чемпионате и забивает не больше одного гола за матч. В последних двух турах «Шарлеруа» поделил очки с «Мускроном» (1:1) и потерпел поражение от «Беерсхота» (1:2).

Информация для ставок

«Шарлеруа» не может выиграть восемь матчей чемпионата подряд

В четырех последних домашних матчах «Гента» сыграла ставка «обе забьют — нет»

В пяти последних выездных матчах «Шарлеруа» сыграла ставка «обе забьют»

Последние три матча между командами на поле «Гента» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Шарлеруа» давно не побеждал, и вряд ли стоит ожидать, что клуб прервет неудачную серию в матче против «Гента». Рекомендуем сделать ставку на победу «Гента» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.