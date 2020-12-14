«Герта» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (15.12.2020)

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вчера, 08:40

15 декабря в чемпионате Германии состоится матч «Герта» — «Майнц». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет фаворитом этой встречи считают хозяев поля. Сделать ставки на победу «Герты» можно с коэффициентом 1.79. Вероятность того, что соперники сыграют вничью, оценивается в 4.08, а гостевая победа «Майнца» идет за 4.48.

Согласно линии букмекера предстоящий матч в Берлине будет результативным. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.61, а исход ТМ(2,5) отмечен котировкой 2.46. Дальше разберемся, с какими успехами и турнирным положением соперники подходят к очному противостоянию.

Форма команд

В пяти предыдущих турах чемпионата Германии «Герта» проиграла только раз, когда крупно уступила на своем поле «Боруссии» Дортмунд (1:5). После этого берлинская команда разделила очки с «Байером» (0:0) и «Боруссией» Менхенгладбах (1:1), а также победила в дерби «Унион» (3:1).

Сейчас «Герта» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. Команда забила 19 голов в 11-ти матчах, в среднем пропускает чуть меньше двух мячей за поединок.

«Майнц» идет на предпоследнем месте в таблице немецкой Бундеслиги. Единственную победу в сезоне команда оформила 22 ноября, победив в гостях «Фрайбург». После этого «карнавальщики» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и поочередно уступили «Арминии» (1:2) и «Кельну» (0:1).

В пяти гостевых поединках «Майнц» потерпел четыре поражения, забив в этих матчах только шесть голов.

Информация для ставок

«Герта» выиграла в трех из пяти прошлых домашних матчей против «Майнца»

«Майнц» проиграл в четырех из пяти предыдущих поединков в гостях

В трех прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Герта» справедливо считается фаворитом этой встречи. У берлинской команды лучше укомплектован состав и в последних матчах хозяева поля показали результативную игру в атаке.

Этим не может похвастаться «Майнц», который регулярно уступает в гостях. Предлагаем сыграть ставку на победу «Герты» с коэффициентом 1.79 в БК Мелбет.