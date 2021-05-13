«Гранада» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (13.05.2021)

1620912660

сегодня, 16:31

«Гранада» сыграет против мадридского «Реала» в рамках очередного тура в Примере 13 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на ничейный исход или победу «Гранады» за 2.95. Также стоит присмотреться к ставке на победу мадридского «Реала» за 1.40.

Форма команд

«Гранада» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 45 пунктов. В последних играх «Гранада» смотрится не лучшим образом, после победы над «Барселоной» клуб не выглядит так свежо, как раньше, но на матч против «Реала» команда может настроиться должным образом.

«Реал» набрал 75 пунктов и идет на третьей строчке в турнирной таблице. В последних играх у команды Зинедина Зидана все хорошо, несмотря на постоянные травмы. Клуб все еще является претендентом на чемпионский титул. Для того чтобы быть участником чемпионской гонки, «сливочным» нужно побеждать в этом матче.

Информация для ставок

«Гранада» проиграла два матча кряду в Примере

«Реал Мадрид» забил семь мячей в пяти последних поединках

У «Реала» одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на тотал голов меньше трех за 1.70.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вальядолид» — «Вильярреал».