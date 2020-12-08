«Гёзтепе» — «Аланьяспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (09.12.2020)

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вчера, 02:17

«Гёзтепе» в рамках перенесенного тура Суперлиги принимает у себя лидера чемпионата «Аланьяспор». Удастся ли хозяевам зацепиться за очки?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет можно познакомиться с котировками на эту встречу. Коэффициент на «Гёзтепе» 3,40, ничья выделена котировкой 3,52, а триумф гостей — 2,12.

Тотал находится на отметке 2,5 гола. Больше можно сыграть за 1,83, а меньше представлен отметкой 2,08.

Форма команд

«Гёзтепе» сумел стабилизировать свои результаты. На протяжении шести поединков команда не проигрывает – три победы и три ничьи. Благодаря этой серии удалось подняться на шестую позицию в чемпионате Турции.

«Аланьяспор» является лидером первенства. Правда, в прошлом туре у команды зафиксировано первое поражение в сезоне от «Генчлербирлиги» (1:2). Лидерство является уже формальным, так как еще у двух команд – «Галатасарая» и «Фенербахче» – такое же количество очков. Но у «Аланьяспора» есть одна игра в запасе, которая может изменить текущее расположение сил. У команды лучшая оборона среди всех участников Суперлиги – пять мячей в десяти проведенных поединках.

Информация для ставок

«Гезтепе» проиграл 3 из 10 последних домашних матчей

«Аланьяспор» выиграл 5 из 10 последних выездных поединков

Между собой команды встречались четыре раза за два последних года. «Гёзтепе» выиграл два поединка, еще две встречи завершились вничью

Прогноз

По нашему мнению, «Гёзтепе» находится в неплохой форме, но всё-таки фаворитом является «Аланьяспор». Несмотря на первое поражение в этом сезоне, гости демонстрируют надежные действия в обороне, которые помогут им рассчитывать на три очка.

Не будем рисковать, подстрахуем свой выбор и сыграем победу лидера чемпионата Турции с учетом нулевой форы за коэффициент 1,59. Сыграть такой исход можно за котировку 1,59 в букмекерской конторе Мелбет.