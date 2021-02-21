«Хартберг» — «Тироль». Прогноз на матч австрийской Бундеслиги (23.02.2021)

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сегодня, 22:42

23 февраля в чемпионате Австрии пройдет перенесенный матч 16-го тура «Хартберг» — «Тироль». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Ставки на победу хозяев поля «Хартберга» в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 2.83. Шансы «Тироля» взять три очка оцениваются в 2.45, а ничья идет с котировкой 3.50.

С большим перевесом в линии БК идут ставки на верховой исход матча. Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно за 1.42, меньше – 2.78.

Форма команд

«Хартберг» занимает девятое место в турнирной таблице австрийской Бундеслиги. В 17 сыгранных турах команда набрала 19 очков, показав такие результаты: четыре победы, семь ничьих и шесть поражений.

В прошлом туре чемпионата «Хартберг» разделил очки с «Ридом» (1:1), а перед этим команда отметилась выездной победой над «Аустрией» (1:0).

«Тироль» идет на шестой строчке в таблице, набрав 24 очка. У гостей предстоящей встречи семь побед и семь поражений. Еще в трех встречах команда делила очки со своими соперниками. В трех последних матчах «Тироль» сумел взять только один зачетный пункт, сыграв вничью с «Аустрией» (2:2). Затем последовали поражения от «Зальцбурга» (2:4) и «Санкт-Пельтена» (0:1).

В прошлом сезоне чемпионата Австрии соперники провели две очных встречи. Матч на стадионе «Хартберга» завершился в пользу «Тироля» (3:0), а в ответной встрече команды сыграли вничью 1:1.

Информация для ставок

«Хартберг» выиграл только два из восьми домашних матчей в чемпионате

«Тироль» побеждал в четырех из восьми выездных поединков Бундеслиги

В трех из пяти последних игр команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В последних очных встречах команд заметный перевес на стороне «Тироля». После ряда провальных поединков команда попробует реабилитироваться в гостевой игре против удобного соперника.

Предлагаем взять ставку на победу «Тироля» с учетом нулевой форы по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.

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