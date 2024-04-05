«Хайденхайм» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.04.2024)

1712312894

сегодня, 13:28

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.33. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по 6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Хайденхайм» в последнее время не радует своих болельщиков победами, но в целом команда может быть довольна первым сезоном в Бундеслиге. Клуб располагается на 11 месте с 30 очками и имеет запас в десять баллов перед зоной вылета. Тем не менее, хозяевам нынешнего поединка важно и дальше набирать очки, чтобы спокойно завершить сезон. Два последних матча «Хайденхайма» завершились ничьей со «Штутгартом» (3:3) и поражением от «Карлсруэ» (0:1) в товарищеской игре.

«Бавария» уже смирилась с потерей чемпионства, а сам клуб летом ждут серьезные изменения. Команда должна сконцентрироваться на Лиге чемпионов, поэтому в чемпионате от них не стоит ждать полной самоотдачи и борьбы за каждый мяч. На данный момент коллектив идет на втором месте в Бундеслиге с 60 баллами и опережает «Штутгарт» всего на три пункта. В прошлом туре «Бавария» уступила на своем поле «Боруссии» Дортмунд (0:2), а ранее разгромила на выезде «Дармштадт»

Информация для ставок

«Хайденхайм» не может выиграть уже семь поединков подряд

«Бавария» проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

«Бавария» выиграла оба последних матча с «Хайденхаймом»

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 5.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и даже «Хайденхайм» реализует один-два своих момента. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.