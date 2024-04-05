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«Хайденхайм» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.04.2024)

сегодня, 13:28
Бавария

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.33. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по 6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Хайденхайм» в последнее время не радует своих болельщиков победами, но в целом команда может быть довольна первым сезоном в Бундеслиге. Клуб располагается на 11 месте с 30 очками и имеет запас в десять баллов перед зоной вылета. Тем не менее, хозяевам нынешнего поединка важно и дальше набирать очки, чтобы спокойно завершить сезон. Два последних матча «Хайденхайма» завершились ничьей со «Штутгартом» (3:3) и поражением от «Карлсруэ» (0:1) в товарищеской игре.

«Бавария» уже смирилась с потерей чемпионства, а сам клуб летом ждут серьезные изменения. Команда должна сконцентрироваться на Лиге чемпионов, поэтому в чемпионате от них не стоит ждать полной самоотдачи и борьбы за каждый мяч. На данный момент коллектив идет на втором месте в Бундеслиге с 60 баллами и опережает «Штутгарт» всего на три пункта. В прошлом туре «Бавария» уступила на своем поле «Боруссии» Дортмунд (0:2), а ранее разгромила на выезде «Дармштадт»

Информация для ставок

  • «Хайденхайм» не может выиграть уже семь поединков подряд
  • «Бавария» проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла оба последних матча с «Хайденхаймом»
  • Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 5.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и даже «Хайденхайм» реализует один-два своих момента. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 14:00
Бавария выиграет, но разгрома не будет.
Гость
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