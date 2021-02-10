«Херенвен» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Кубка Нидерландов (11.02.2021)

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сегодня, 04:50

В 1/4 финала Кубка Нидерландов «Фейеноорд» наведается в гости к «Херенвену». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом матча «Фейеноорд». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.95. Триумф «Херенвена» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и на ТБ 2.5 предлагают ставку 1.62. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.23. Высока вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на такой исход равен 1.55.

Форма команд

«Фейеноорд» на данный момент располагается на пятом месте в чемпионате и после серии поражений из трех матчей смог одержать такую важную победу над ПСВ (3:1). Команда всерьёз рассматривает Кубок Нидерландов в качестве потенциального трофея и на прошлой стадии турнира оказалась сильнее «Хераклеса» (3:2).

«Херенвен» находится в середине турнирной таблицы и не проигрывает уже три матча. Коллектив может навязать гостям серьезную борьбу за выход в полуфинал Кубка, так что легкой победы «Фейеноорда» вряд ли стоит ожидать. В 1/8 финала «Херенвен» обыграл «Эммен» (2:1), а в прошлом туре чемпионата клуб одержал домашнюю победу над «Витессом» (1:0).

Информация для ставок

«Херенвен» не пропускает уже три матча подряд

«Фейеноорд» проиграл четыре из шести последних выездных матчей

«Херенвен» забивал в шести домашних матчах подряд

«Фейеноорд» выиграл пять матчей у «Херенвена» из семи последних

Прогноз

«Фейеноорд» считается фаворитом матча и должен подтверждать это на футбольном поле. Команде будет тяжело завоевать чемпионство в этом сезоне, но есть неплохие шансы на то, чтобы взять Кубок Нидерландов. Сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 1.95 можно в букмекерской конторе Мелбет.