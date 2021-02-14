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«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Примеры (14.02.2021)

сегодня, 11:31

«Хетафе» принимает на своем поле «Реал Сосьедад», этот поединок пройдет в рамках 23-го тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.313.262.06
Fonbet 3.90 3.20 2.08
Мелбет 4.14 3.26 2.14
Лига ставок 4.20 3.15 2.15
Pin-up 4.00 3.15 2.13

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Реал Сосьедад», поэтому рекомендуют поставить на победу с коэффициентом 2.08. Победу «Хетафе» оценивают в 3.90, на ничейный исход можно сделать ставку за 3.20.

Форма команд

«Хетафе» находится на 13-м месте в турнирной таблице Примеры и имеет в активе 24 пункта. В нынешнем сезоне у команды не выходит играть так, как это было в прошлом году. Клуб из Мадрида забил 17 мячей и пропустил 28 голов, последние матчи у «Хетафе» также складываются не лучшим образом. Поединок против басков будет настоящей проверкой на прочность.

«Реал Сосьедад» находится на шестой строчке в турнирной таблице, у клуба 35 пунктов в активе. Клуб забил 36 голов и пропустил 20 мячей. Последние матчи «Реала Сосьедад» приятно смотреть, несмотря на то, что побед мало, игра вызывает восторг даже у нейтрального болельщика. Поединок против команды из Мадрида может оказаться легкой прогулкой для «Сосьедада».

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» не проигрывает три матча кряду
● «Хетафе» не побеждает четыре поединка подряд
● «Хетафе» выиграл лишь один матч в домашних стенах

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют в этом матче с коэффициентом 2.15. Несмотря на то, что «Хетафе» в последнее время не знает, что такое победы, клуб из Мадрида может огорчить соперника забитым мячом.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вильярреал» — «Бетис».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.313.262.06
Fonbet 3.90 3.20 2.08
Мелбет 4.14 3.26 2.14
Лига ставок 4.20 3.15 2.15
Pin-up 4.00 3.15 2.13
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Сложный матч и кто выиграет неизвестно....поэтому лучше заиграть тотал...
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